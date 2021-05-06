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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كورونا.. تحالف اللقاحات الدولي يرحب بنية بايدن التنازل عن ملكية لقاحات كوفيد-19

تحالف اللقاحات الدولي
تحالف اللقاحات الدولي

أعلن تحالف اللقاحات الدولي اليوم الخميس ترحيبه بنية الرئيس الأمريكي جو بايدن التنازل عن ملكية اللقاحات.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم أمس إنه يعتزم دعم مقترح منظمة التجارة العالمية لرفع حقوق حماية الملكية الفكرية عن لقاحات كوفيد-19.

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وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتزم دعم هذا المقترح بعد أن ألقى خطابا بشأن "خطة الإنقاذ الأمريكية" المقترحة، قال بايدن: "نعم ، سأتحدث عن ذلك في وقت لاحق اليوم".

كما قال البيت الأبيض إن بايدن يؤيد التنازل عن الملكية الفكرية لكنه يعتقد أن القرار يجب أن يعلنه مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.

ومنعت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى حتى الآن المفاوضات في منظمة التجارة العالمية حول اقتراح تقوده الهند وجنوب إفريقيا من شأنه التنازل عن حقوق الملكية الفكرية لشركات الأدوية للسماح للدول النامية بإنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وكثف مشرعون أمريكيون ومنظمات لا تهدف للربح، الضغط على بايدن لدعم إعفاء مؤقت من حقوق براءة الاختراع للقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك بغية مساعدة الدول الفقيرة على احتواء الجائحة.

قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس إن تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن مقترح رفع حقوق حماية الملكية الفكرية عن لقاحات كورونا يمثل "لحظة هائلة في المعركة ضد الجائحة".

 

كورونا تحالف اللقاحات الدولي بايدن ملكية جائحة كوفيد 19

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