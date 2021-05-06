عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. طائرة مساعدات طبية من الإمارات تصل دمشق

طائرة مساعدات طبية
طائرة مساعدات طبية من الإمارات تصل دمشق

وصلت إلى العاصمة السورية دمشق طائرة مساعدات طبية مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي وذلك في إطار دعم قدرات القطاع الصحي للتصدي لوباء كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء السورية، ذكرت وزارة الصحة السورية أن شحنة المساعدات تتألف من لقاحات ضد كوفيد 19 المستجد وهي ضمن عدة شحنات مساعدات قدمت من الهلال الأحمر الإماراتي دعماً للشعب السوري ولجهود القطاع الصحي في مواجهة جائحة  كورونا وخصوصاً لدى العاملين في الخطوط الأمامية في مواجهة الوباء ومعالجة المصابين.

الثاني خلال ساعات.. إسرائيل تشن قصفاً جديداً على سوريا

رفع اسم الإمارات من قائمة الرقابة الأمريكية لمكافحة التقليد والقرصنة

وكان وزير الصحة الدكتور حسن الغباش أعلن أمس أن الوزارة بدأت منذ شباط عمليات التلقيح ضد كورونا مع بدء وصول اللقاحات من  خلال تلقيح 2500 شخص من الكوادر الصحية موضحاً أنه تم تدريب 3767 شخصاً من جميع المحافظات لإنجاز مهمة التلقيح.

وأعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 23121.

وبحسب وكالة الأنباء السورية سانا فقد رصدت وزارة الصحة  شفاء 196 حالة من الإصابات المسجلة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 17725.

وسجلت الوزارة السورية وفاة 8 حالات من الإصابات المسجلة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 1625.

وفي السياق ذاته؛ كشف وزير الصحة السوري  الدكتور حسن الغباش ان سوريا الآن في وضع تسطح منحنى الإصابات ضمن الموجة الثالثة لفيروس كورونا مشيراً إلى أن الوزارة أطلقت منصة للتسجيل على التطعيم ضد فيروس كوفيد19 على موقع الوزارة الإلكتروني بهدف التوزيع العادل للقاح لمن يستحقه موضحاً أن الأولوية للأطباء والممرضين والفنيين والعاملين في المشافي.

سوريا دمشق الامارات طائرة مساعدات كورونا

موضوعات متعلقة

الثاني خلال ساعات.. إسرائيل تشن قصفاً جديداً على سوريا

سوريا تسجل 70 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

الإمارات تمنح الإقامة الذهبية لأحد أشهر فناني العرب

ترشيحاتنا

مصطفى محمد يرفع راية التحدي قبل مواجهة بشكتاش

الأوقاف تفتح باب التقديم للحصول على تصريح واعظة

وزير المالية لـ رئيس البنك الأفريقي : ندعم جهودكم لمساندة الاقتصادات الأفريقية فى ظل «الجائحة»

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كل ما تريد معرفته عن الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 6 -5- 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات جمهورية جديدة .. تعرف عليها

لا حظر حتى الآن..مجلس الوزراء يكشف عن الأماكن المستثناة من قرار الإغلاق

قمة الأزمات.. 8 نجوم مهددون بالغياب عن موقعة الأهلي والزمالك

خسائر فادحة.. ما عقوبة بكين حال سقوط الصاروخ الصيني على منطقة سكنية؟

قرارات نهائية .. وزير التعليم يحسم جدل امتحانات الثانوية العامة بـ 20 تصريح

إعجاز قرآني بالأدلة يحدد موعد ليلة القدر 2021 .. اغتنموها في هذه الليلة

الحكومة تكشف حقيقة إيقاف الدراسة بالمعاهد والجامعات وإلغاء الامتحانات

الوزراء يوافق علي اسقاط الجنسية عن بعض المواطنين .. تعرف على السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

فيديو

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ