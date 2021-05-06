سوريا.. طائرة مساعدات طبية من الإمارات تصل دمشق

وصلت إلى العاصمة السورية دمشق طائرة مساعدات طبية مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي وذلك في إطار دعم قدرات القطاع الصحي للتصدي لوباء كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء السورية، ذكرت وزارة الصحة السورية أن شحنة المساعدات تتألف من لقاحات ضد كوفيد 19 المستجد وهي ضمن عدة شحنات مساعدات قدمت من الهلال الأحمر الإماراتي دعماً للشعب السوري ولجهود القطاع الصحي في مواجهة جائحة كورونا وخصوصاً لدى العاملين في الخطوط الأمامية في مواجهة الوباء ومعالجة المصابين.

وكان وزير الصحة الدكتور حسن الغباش أعلن أمس أن الوزارة بدأت منذ شباط عمليات التلقيح ضد كورونا مع بدء وصول اللقاحات من خلال تلقيح 2500 شخص من الكوادر الصحية موضحاً أنه تم تدريب 3767 شخصاً من جميع المحافظات لإنجاز مهمة التلقيح.

وأعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 23121.

وبحسب وكالة الأنباء السورية سانا فقد رصدت وزارة الصحة شفاء 196 حالة من الإصابات المسجلة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 17725.



وسجلت الوزارة السورية وفاة 8 حالات من الإصابات المسجلة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 1625.

وفي السياق ذاته؛ كشف وزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش ان سوريا الآن في وضع تسطح منحنى الإصابات ضمن الموجة الثالثة لفيروس كورونا مشيراً إلى أن الوزارة أطلقت منصة للتسجيل على التطعيم ضد فيروس كوفيد19 على موقع الوزارة الإلكتروني بهدف التوزيع العادل للقاح لمن يستحقه موضحاً أن الأولوية للأطباء والممرضين والفنيين والعاملين في المشافي.