البحوث الفلكية : من الصعب تحديد مكان وقوع الصاروخ الصيني على الأرض

قال دكتور جاد القاضى ، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية ، إن حادثة الصاروخ الصيني المقترب من الأرض ، طبيعية جدًا ومتكررة، ولكن هذه الحادثة بالتحديد أخدت زخمًا إعلاميًا كبيرًا.

وأضاف " القاضى " ، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، أننا بدأنا فى عمل رصد لهذا الصاروخ ، والعديد من المراكز الصناعية التى يتم فقد السيطرة عليها فى الفضاء وتسبح فيه بدون تحكم فيها .

وأشار رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية ، إلى أن الصاروخ الصينى سرعته 28 ألف كيلو متر في الساعه يدور حوالى 16 مرة على الأرض يومياً .

وتابع رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية ، أن سرعة الصاروخ أعلى الأجواء المصرية لا تستغرق أكثر من 3 دقائق ونصف ، لا يمكن تحديد مكان الصاروخ الصينى بدقة لأكثر من 6 ساعات، وبالتالى من الصعب تحديد مكان وقوعه على الارض بالتحديد .