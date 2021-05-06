الكويت.. مصادر تكشف مزايا شهادة التطعيم بلقاح أسترازينيكا

بينما بدأ تطبيق «مناعة» التابع لوزارة الصحة الكويتية في منح الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة من لقاح «أسترازينيكا - أكسفورد» شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا، دون تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح ذاته أو تحديد موعد لها، أبلغ مسئولون صحيون صحيفة "القبس" بأن شهادة التطعيم ستتيح لحاملها جملة من المميزات المتعلقة بالسفر أو دخول بعض المرافق.

وقال هؤلاء المسئولون إن الشهادة تستخدم للسماح بسفر حاملها، خاصة أن قرار مجلس الوزراء يشترط للسماح بالسفر مرور 5 أسابيع على تلقي الجرعة الأولى أو أسبوعين على تلقي الجرعة الثانية.

وأضافوا أن هذا الشرط هو ذاته المطلوب للسماح بدخول السينما، ابتداءً من عيد الفطر.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصادر أن تطبيق ضوابط المغادرين والقادمين من وإلى مطار الكويت الدولي مستمرة مع الكويتيين المحصنين الراغبين في السفر للخارج اعتبارا من 22 الجاري.

ونفى مركز التواصل الحكومي الكويتي صحة صدور أي قرار بإلغاء التطعيم للمسافرين الكويتيين، وقالت المصادر إن الباب ما زال مواربا لمنح المطعمين تسهيلات إضافية، نافية إصدار قرار بتطعيم لقاح كورونا إجباريا.

وأكدت المصادر استمرار حملات التوعية بأهمية التطعيم. وتوقعت أن يحسم مجلس الوزراء الكويتي الحظر الجزئي، المطبق منذ 7 مارس والذي تم تمديده مطلع أبريل، غدا أو الاثنين المقبل، سواء بإنهاء تطبيق القرار بنهاية رمضان أو بتمديده مجددا.

وردا على ما تم بخصوص الجلسة البرلمانية الخاصة لإقرار مكافأة الصفوف الأمامية لصرفها قبل العيد، لم تجزم المصادر بعقدها من عدمه، ربما لأن الوقت قد أزف ولم يتبق على موعد عيد الفطر السعيد إلا أيام محدودة جدا.

يذكر أن ضوابط المغادرين والقادمين إلى الكويت تتضمن فحص كورونا السلبي والتأمين الصحي الذي يغطي تكاليف العلاج في حالة الإصابة بفيروس كورونا والحجر المنزلي والتسجيل في منصة «كويت مسافر».

وكانت «الأنباء» طرحت تساؤلات تتعلق بمصير المسجلين في برنامج التطعيم بحال لم ترسل إليهم رسائل بمواعيد التطعيم ويرغبون في السفر، والفئات التي لا يسمح لها بالتطعيم بسبب المرض أو أي سبب آخر، ليتسنى للراغبين منهم السفر.

وأفادت وسائل إعلام كويتية بأن السلطات الصحية في الكويت تدرس استكمال التطعيم ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" من خلال دمج لقاحين مختلفين، فضلا عن تمديد فترات التطعيم مع إعطاء جرعة منشطة بعد فترة زمنية محددة.