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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رمضان زمان

شيرين سيف النصر: من الذى لايحب فاطمة كان نقلة فى حياتى ..خاص

شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر

كشفت النجمة المصرية  شيرين سيف النصر عن كواليس مسلسلها “ من الذى لايحب فاطمة” ، والذى عرض  خلال شهر رمضان عام 1996 ، حيث أكدت ان العمل  حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وهو ما جعل الجمهور يطلقون عليها أسم “ فاطمة ”  منذ وقت عرض العمل وحتى الان  .

 

وتابعت شيرين سيف النصر فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد قائلة  : “ مسلسل من الذى لا يحب فاطمة " كان  نقلة فى حياتى الفنية وحصلت من خلاله على جائزة أحسن ممثلة .

 

واضافت :العمل مأخؤذ عن رواية للكاتب الكبير أنيس منصور ، ولم تكن المرة الأولى التى أقدم عملا مأخوذا من  رواية له ، فقد سبق وأن قدمت مسلسل “ غاضبون وغاضبات ” وأتذكر انه بعد عرض العمل تحدث معى تليفونيا وهنأنى ،وحين تم أستضافته فى أحد البرامج التى كان يقدمها الإعلامى عمرو أديب ، اثنى على أدائى ، وقد حرصت خلال أدائى للشخصية على التركيز بشكل كبير خاصة وأن العمل مأخوذ عن قصة حقيقية ، بالإضافة إلى أن شخصية فاطمة مضحية إلى حد كبير ، وهذا ما حمسنى لها . 

 

وتتابع قائلة : العمل من إخراج المخرج أحمد صقر الذى أعتبره من أسباب نجاحى ، فقد قدمنا معاً عددا من الأعمال الناجحة ، وتتميز كواليسه بالهدوء. 

 

وإضافت شيرين سيف النصر : كواليس مسلسل من الذى لايحب فاطمة كانت أكثر من رائعة فقد جمعتنى صداقة خلال تلك الفترة بالفنان أحمد السقا والفنان محمد سعد ، وخلال فترة السفر الى فينا لتصوير عدد المشاهد الخارجية كنا لا ننام إلا ساعة واحدة حتى نتمكن من الانتهاء من التصوير فى الوقت المحدد .

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مسلسل من الذي لا يحب فاطمة هو مسلسل مصري من إنتاج اتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وقد تم عرضه عام 1996 عن قصة للكاتب الكبير أنيس منصور  وإخراج أحمد صقر  ويشارك فى بطولته بجانب الفنانة شيرين سيف النصر عدد من الفنانين أبرزهم أحمد عبد العزيز وجيهان نصر وأحمد السقا ومحمد سعد والراحلة كريمة مختار . 

قصة مسلسل من الذى لايحب فاطمة : 

 

يتعرض شخص لمصاعب في مصر من رفض أهل حبيبته زواجه منها وفقدان عمله فيسافر إلى قريبه في النمسا للبحث عن عمل مناسب، ولكن لا يجده فيقيم لدي مجموعة من المصريين المهاجرين ويتعرف على مارجريت التي تعتنق الإسلام وتتزوجه.

عمرو أديب شيرين سيف النصر الإعلامي عمرو أديب مسلسل من الذى لايحب فاطمة رمضان زمان

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