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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شيخ الأزهر: صدقة المسلم للمسيحيين أو اليهود جائزة .. فيديو

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف  جواز صدقة المسلم شرعا لغير المسلم من المسيحيين أو اليهود أو المجوس، وكذلك زكاة الفطر، والكفارات، والوصية، والوقف.

شيخ الأزهر يفند بالأدلة جواز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم

خلال حديثه اليومي ببرنامجه الرمضاني «الإمام الطيب».. شيخ الأزهر: التجديد في شريعة الله صناعة علمية بالغة الدقة لا يحسنها إلا الراسخون في العلم .. غير المؤهلين للتجديد يحولونه إلى تبديد وتدمير


وأوضح شيخ الأزهر، خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن العلماء استخرجوا من وحي الآية الكريمة "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين".

وتساءل شيخ الأزهر، "كيف يبيح القرآن للمسلم أن يتخذ زوجة له مسيحية أو يهودية وتبقى على دينها ويكون بينهما ما بين الزوجين من مودة ومحبة واحترام والعيش الجميل، ثم يقال له احذر من تهنئة زوجتك في أعياد ميلاد المسيح فهو حرام"، مؤكدا على جواز تهنئة المسلم لغير المسلم في الأعياد.

 

وأشار "الطيب"،  إلى أن بعض العلماء يذكر في سبب نزول هذه الآية كريمة أن أسماء بنت أبي بكر الصديق زارتها أمها في المدينة وكانت مشركة، فسألت أسماء الرسول: "هل تستقبل أمها وتصلها"، فقال الرسول – صل الله عليه وسلم-: "نعم صلي أمك".

صدقة المسلم أسماء بنت أبي بكر الصديق

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