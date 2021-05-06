إعادة فتح طريق رأس غارب بعد إزالة آثار انقلاب تريلا

أعلن اللواء حامد أحمد، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، إعادة فتح طريق "الزعفرانة - رأس غارب" عقب إزالة آثار انقلاب سيارة محملة بالرمال.

كان اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة النجدة، بورود بلاغ بانقلاب سيارة "تريلا" محملة بالرمال، بالكيلو 60 بطريق "الزعفرانة - رأس غارب"، ما تسبب في إعاقة حركة الطريق.

على الفور تم دفع بعدد من سيارات الدفاع المدني والإسعاف ورجال المرور لموقع الحادث، ولم يتبين حتى الآن وجود مصابين من عدمه.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه لم تحدث أي خسائر في الأرواح وتمت أعمال تنظيف الطريق وفتح الحركة لمرور السيارات المتجه إلى الزعفرانة.