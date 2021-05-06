60 مليون جرعة.. الصحة تعلن بشرى للمصريين بشأن لقاحات كورونا.. فيديو

قال الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، إن مركز التطعيمات في أرض المعارض يخدم المواطنين لتلقي اللقاح وبه 96 عيادة وفرق طبية وقدرته الاستيعابية تصل لـ 10 ألاف مواطن يوميا .



وأضاف محمد عبد الفتاح في مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم "المذاع على قناة " اكسترا نيوز "، أنه على المواطن التسجيل للحصول على لقاح كورونا، مضيفا:" هناك إقبال في الوقت الحالي من المواطنين لتلقي لقاح كورونا ".

وتابع محمد عبد الفتاح :" مصر نوعت مصادر الحصول على لقاحات كورونا ولدينا في مصر لقاح سينوفارم ولقاح استرازينيكا وتم التعاقد على لقاح سبوتنيك الروسي ".

واكمل محمد عبد الفتاح :" مصر تبدأ في تصنيع 60 مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصينين الشهر المقبل".

ولفت محمد عبد الفتاح :" كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة والعاملين في قطاع السياحة والمتعاملين مع قطاع كبير من المواطنين لهم الاولوية في الحصول على لقاح كورونا".

وتابع محمد عبد الفتاح :" كميات كبيرة من جرعات لقاح كورونا تصل خلال ايام ، هناك زيادة في حالات الاصابة بفيروس كورونا خاصة في محافظات القاهرة الكبرى والصعيد ولكن المستشفيات والنظام الصحي المصري قادر على التعامل معها ".