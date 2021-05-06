ضحية خمس نجوم تتعلم السواقة على الهواء.. فيديو

خمس نجوم

تعرضت عائشة بن أحمد لموقف محرج بعد أن وقعت ضحية اليوم لـ برنامج المقالب الكوميدي "خمس نجوم"، الذي تعرضه قناة "MBC مصر" .

ظهرت عائشة وهى خائفة من السواقة، وظلت تسأل الفنانة غادة عادل، إحدى مقدمي المقلب، وقامت غادة بتعليم عائشة طريقة السواقة.

برنامج "خمس نجوم"، يجمع لأول مرة معاً النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، مما يُفجّر الكثير من المواقف المضحكة.

وينضم إلى النجوم الخمس أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.



يُعرض برنامج "خمس نجوم" على" MBC مصر" يومياً في رمضان، وتُعرض هذه الحلقة الخميس 6 مايو 2021 الساعة 9:00 مساء.



