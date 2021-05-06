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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عائشة بن أحمد ضيفة مقلب خمس نجوم.. الليلة

صدى البلد

في أحدث حلقات برنامج المقالب الكوميدي "خمس نجوم"، الذي تعرضه قناة "MBC مصر" في تمام التاسعة مساءً، يستضيف البرنامج النجمة عائشة بن أحمد في حلقة مميزة وغير تقليدية حيث تتعرض للكثير من المواقف المُثيرة والمُفاجآت.
 

برنامج "خمس نجوم"، يجمع لأول مرة معاً النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، مما يُفجّر الكثير من المواقف المضحكة. 
 

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وينضم إلى النجوم الخمس أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.
 

يُعرض برنامج "خمس نجوم" على" MBC مصر" يومياً في رمضان، وتُعرض هذه الحلقة الخميس 6 مايو 2021 الساعة 9:00 مساء.

كريم فهمي عائشة بن احمد MBC محمد الشرنوبي محمد فراج منى زكى برنامج خمس نجوم رامز عقله طار برنامج المقالب الكوميدي لعبة نيوتن

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