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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لحم غزال الحلقة 24 .. غادة عبد الرازق تفشل فى معرفة مكان ابنها

صدى البلد

شهدت احداث الحلقة ٢٤ من مسلسل لحم غزال عدد من الاخداث نستعرضها من خلال السطور التالية.

وساعد "يوسف" رجل الأعمال "غزال" عقب مراقبة الشرطة للفيلا المدفون فيها والدها، حيث أخذ منزل لتسكن به،وقررت "غزال" متابعة عملية تسليم المخدرات بنفسها، ولكن "عمار" اكتشف مراقبتها له وفير مكان الإستلام.

و كان هدف "غزال" من هذه العملية معرفة مكان نجلها ولكن فشلت خطتها.

وواجهت "شوق" زوجها "شوقى" بتحرشه بإبنته وطلبت منه الطلاق .

واعترف "سعيد" بحبه لـ "شوق" وطلب منها الزواج.

ويعد مسلسل “لحم غزال” ثانى عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير"هيثم زنيتا" بعد مشاركتهما سويا العام الماضى في مسلسل “سلطانة المعز” .

مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.

ويعرض مسلسل "لحم غزال" على قنوات: MBC مصر - MBC مصر 2 - قناة دبي - منصة شاهد v

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لحم غزال الحلقة 23.. إصابة وفاء عامر بالجنون وهروبها من فيلا عاليا

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هذه السيارة تتألق في لحم غزال برفقة شريف سلامة | صور

عمرو عبد الجليل شريف سلامة مي سليم مسلسل لحم غزال احمد خليل الفنانة غادة عبد الرازق

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