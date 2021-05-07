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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يمكن أن يدمر قرية كاملة.. البحوث الفلكية تكشف سيناريوهات التعامل مع الصاروخ الصيني

صدى البلد

قال جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكيه، إن الصاروخ الصيني ليس موجه على مصر ولا يوجد أي خطر على مصر حتى الآن، وذلك لأنه مازال في المرحلة الأمنة.

وأضاف “القاضي” خلال مداخلته الهاتفية على قناة “الحدث اليوم”، تكمن خطورته عند اقترابه من الغلاف الجوي، موضحا: لدينا أكثر من توقع منهم إعادة سيطرة الجانب الصيني على الصاروخ ولكن لو لم يحدث ذلك سيخترق الصاروخ الغلاف الجوي ويتفتت على هيئة شظايا وشهب.
 

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وأوضح الأجزاء الصغيرة من الصاروخ لن تشكل أي ضرر ولكن كل المشكلة في الأجزاء الكبيرة التي يمكن أن تدمر قرية كاملة، وحتى الآن لا يمكن أن نحد مكان سقوطه.

وأشار إلى أن هناك تعاون وتنسيق مع وكالة الفضاء الصينية، وذلك نتيجة وجود مشاريع مشاركة بيننا، مشددا على أن مصر تتابع الأمر بدقة لما له أهمية دولية .

 

المعهد القومي للبحوث الفلكية الصاروخ الصيني وكالة الفضاء الصينية جاد القاضي اخبار التوك شو

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