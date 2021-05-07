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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمواجهة كورونا .. أسوان تطبق قرارات مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية

جانب من إغلاق المحال
جانب من إغلاق المحال بأسوان

شهدت المناطق المختلفة بكافة مدن ومراكز محافظة أسوان مساء الخميس تطبيق تعليمات  والقرارات التى أعلن عنها الدكتورمصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن مواعيد الحظر للحد من انتشار فيروس كورونا، مع استثناء محالات السوبر ماركت والبقالة والأفران والصيدليات.

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته المشددة لكافة الجهات المعنية بالبدء الفورى فى تنفيذ هذه القرارات بكل جدية وحزم وذلك من خلال المتابعة الميدانية والحملات المستمرة لمنع وحظر أى تجمعات سواءاً فى الأماكن المفتوحة أو المغلقة  .

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وأوضح اللواء أشرف عطية بأنه سيتم تلقى أى بلاغات عن أى تجمعات أو مخالفات لهذه القرارات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة على أرقام 2483115 ، و 2483116 ، بجانب الخط الساخن برقم 114 ، بالإضافة إلى خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943 ، و01278655167 ، و01091565955، فضلاً عن الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528لضمان الإلتزام وتطبيق القانون بحزم ضد من يخالف قرارات الحكومة والتي تأتي حفاظًا على السلامة والصحة العامة للمواطنين .

وأشار أشرف عطية بأنه يتوازى مع ذلك التشديد غلق الحدائق العامة والمتنزهات والملاهى والمولات والكافتيريات والكافيهات العامة ، وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء ، مع تعليق الرحلات النيلية ، وكذا الحد من ظاهرة زيارة المقابر خلال فترة عيد الفطر المبارك بحيث يتم تعميم ذلك على مستوى المراكز والمدن بالتنسيق مع اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان لمنع أى إختلاط أو تزاحم والقضاء على بؤر التجمعات.

والجدير بالذكر بأن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا شملت بأن يسمح بصلاة العيد فى المساجد التى تقام فيها صلاة الجمعة بنفس الإجراءات الإحترازية ، مع غلق كامل للشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات العامة خلال أجازة عيد الفطر ، بجانب حظر أى تجمعات أو حفلات أو فعاليات جماهيرية ،بالإضافة إلى غلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهى والمطاعم والمسارح ودور السينما الساعة التاسعة مساءاً ، مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل بعد التاسعة مساءاً وذلك إعتباراً من الخميس الموافق 6 مايو 2021 وحتى 21 مايو 2021 ، مع إستثناء محال السوبر ماركت والبقالة والأفران والمخابز والصيدليات من ذلك.

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أسوان اخبار محافظة اسوان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فيروس كورونا اللواء أشرف عطية

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