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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تكشف حقيقة رفع التجميد عن أموال إيرانية

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وإيران

نفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، صحة تقارير تزعم أن الولايات المتحدة الأمريكية، تدرس رفع التجميد عن الأموال الإيرانية.

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مقطع فيديو يفضح إيران ويكشف كواليس استهدافها لمفاعل ديمونة الاسرائيلي

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الكشف عن آخر تطورات مفاوضات فيينا بشأن إيران

ومن ناحية أخرى، أكد مسئول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، أن البرنامج النووي الإيراني يتطور بسرعة، لافتا إلى أن سلوك طهران بالمنطقة أصبح أكثر عدائية.

وحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، قال المسؤول إن استئناف الاتفاق النووي يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي في حال التزام  إيران.

وأضاف: "نواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار"، مستطردا أن واشنطن على علم بمحادثات إيرانية مع جيرانها وترحب بذلك.

وأكد أن الجولات الأخيرة من محادثات فيينا غير المباشرة حددت معالم العودة المتبادلة للاتفاق النووي.

ولفت المسئول الكبير بالخارجية الأمريكية إلى أن السنوات الأخيرة أظهرت أن إعادة فرض العقوبات ساهم في تطوير إيران لبرنامجها النووي.

وأوضح أن العودة إلى الاتفاق النووي ستكون منطلقا لتعزيزه ولتناول ملفات تتعلق بالأمن الإقليمي.

وأكد المسئول أن مازال هناك الكثير من العمل للتوافق مع إيران بشأن العقوبات والالتزام ببنود الاتفاق.

وأردف أنه من الممكن التوصل لتفاهم بشأن عودة أمريكا وإيران للاتفاق النووي في الأسابيع القادمة.

وزارة الخارجية الأمريكية الأموال الإيرانية البرنامج النووي الإيراني الامن القومي الامريكي مفاوضات فيينا

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