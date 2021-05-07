لأن زوجته مغربية.. أحمد رزق: الديربي المصري المغربي بيبقى مشكلتنا الوحيدة في البيت

حل الفنان أحمد رزق ضيفاً فى برنامج "مهيب ورزان"" المذاع على فضائية mbcمصر الذى يقدمه رزان المغربى ومهيب.

قال الفنان أحمد رزق، إن لا يجيد التحدث مغربيا ً لكنه يفهمه جيداً والأولاد مثله ، لافتاً أن الدريبى المصري المغربي المشكلة الكبيرة الوحيدة فى البيت.

تابع أحمد رزق، أنه أهلاوى متعصب وزوجته ودادية متعصبة ودائما الخناق مع بعضهما فى حالة مباراة الأهلى والوداد المغربي ، معقباً أن لا يحب أن يشاهد المباراة مع زوجته .

يذكر أن أحمد رزق بدأ حياته الفنية بمسرحية الجميلة والوحشين مع الفنانة ليلى علوي عام 1996 ثم شارك بعدها في فيلم ست الستات عام 1998، ومسلسل الرجل الآخر في العام ذاته لينطلق بعدها في عدد من البطولات السينمائية كان أولها فيلم علشان ربنا يحبك وفيلم ثقافي.

وكشف رزق أنه على الرغم من قيامه ببطولة فيلم علشان ربنا يحبك إلا أنه لم يفهم العمل ، مؤكدًا أنه وافق على الفيلم لأنه كان بمثابة حبل إنقاذ بسبب حالة الإحباط التي كان يمر بها ، مؤكدًا أنه لم يندم على العمل .

وتسبب أحمد رزق- بحسب تصريحاته- في غضب كل من بعض أعضاء نقابة التمريض حين قدم مسلسله "إزي الصحة"، وهو الأمر ذاته مع نقابة المرشدين السياحيين بسبب اعتراضهم على مسلسل هيما، مؤكدًا أنه لم يقصد أن يغضبهم .

وتزوج أحمد رزق من مغربية من خارج الوسط الفني بعد ان تعرف عليها عن طريق إحدى الفنانات المصريات، وأنجب منها ثلاثة أطفال: عمر ويحيى وحمزة.