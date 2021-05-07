توعية ميدانية للمواطنين لمواجهة كورونا في أماكن التجمعات بالقليوبية .. صور

أكد الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية على تكثيف الندوات التوعوية لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين وتعريفهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩)، وطرق الوقاية منه، وكيفية التعايش الآمن مع الفيروس مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

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وقال عبدالغنى ان ذلك يأتى من خلال قيام فرق التثقيف الصحي بتكثيف الندوات التوعوية، خلال هذه الفترة، سواء لكيفية الوقاية من الفيروس كورونا المستجد، أو أهمية اللقاح والتي تهدف لتحسين الصحة العامة للمواطنين.



وأشار وكيل الوزارة إلى أن مديرية الصحة تعمل على رفع الوعي الصحي المجتمعي والسكاني والحد من انتشار الأوبئة لعدم الإصابة بالأمراض اتساقًا مع رؤية مصر 2030 ، لافتًا إلى التدريب المستمر للمثقفين الصحيين على برامج التوعية لتقديم الرسائل الصحية السليمة . ومن المقرر خلال هذه المرحلة توزيع الكمامات أيضًا على النوادي الصحية وصالونات الحلاقة تشجيعًا للمواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تقديم التوعية باتباع إجراءات التباعد والتهوية الجيدة لتلك الأماكن واستخدام المطهرات والمنظفات بشكل مستمر.



وكان الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتشكيل لجنة موسعة للمرور على مستشفى شبين القناطر المركزي لمراجعة منظومة العمل بها لضمان تقديم الخدمة العلاجية المطلوبة للمرضى خاصة في ظل الموجة الثالثة لجائحة فيروس كورونا المستجد.



وأيضاً متابعة إجراءات تأمين توافر الاكسجين ومتابعة تواجد الفرق الخاصة بمتابعة منظومة الاكسجين على مدار الساعة والتأكد من تطبيق إجراءات مكافحة العدوى داخل المستشفى لحماية حالات الاشتباه والأطقم الطبية والفنيين والإداريين والعمال.



وقام وكيل الوزارة بالمرور على مختلف أقسام المستشفى، وبدأت اللجنة جولتها بالمرور على قسم الاستقبال ثم قسم العزل والعناية ومتابعة المرضى والتحدث إليهم والاطمئنان على الوجبات الغذائية وكذلك تفقد إجراءات مكافحة العدوى ومتابعة التسجيل الطبي وتوافر أدوية البروتوكول والأدوية والمستلزمات الطبية.



كما تم المرور على قسم الأطفال المبتسرين والتأكيد على سلامة حضانات الأطفال وأجهزة التنفس الصناعي والتغذية الوريدية، وأجهزة تقليل نسبة الصفراء، وأجهزة التدفئة والأشعة التليفزيونية والسينية، وأنظمة التكييف المركزي الذي يوفر التحكم في البكتيريا.



ثم قامت اللجنة بالمرور على قسم الكلى، وتم التأكد من كفاءة ماكينات الغسيل الكلوي ومتابعة الصيانة الدورية لها، كما تم المرور على محطة مياه الغسيل الكلوي، وتفقد الفلاتر وتواريخ صيانتها.

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