عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توعية ميدانية للمواطنين لمواجهة كورونا في أماكن التجمعات بالقليوبية .. صور

حملات توعية بالقليوبية
حملات توعية بالقليوبية

أكد الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية على تكثيف الندوات التوعوية لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين وتعريفهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩)، وطرق الوقاية منه، وكيفية التعايش الآمن مع الفيروس مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

 

اقرأ أيضا:
محافظ القليوبية يتابع اليوم الأول لتطبيق قرارات مجلس الوزراء لمواجهة كورونا..صور
وقال عبدالغنى ان ذلك يأتى من خلال قيام فرق التثقيف الصحي بتكثيف الندوات التوعوية، خلال هذه الفترة، سواء لكيفية الوقاية من الفيروس كورونا المستجد، أو أهمية اللقاح والتي تهدف لتحسين الصحة العامة للمواطنين.


وأشار وكيل الوزارة إلى أن مديرية الصحة تعمل على رفع الوعي الصحي المجتمعي والسكاني والحد من انتشار الأوبئة لعدم الإصابة بالأمراض اتساقًا مع رؤية مصر 2030 ، لافتًا إلى التدريب المستمر  للمثقفين الصحيين على برامج التوعية لتقديم الرسائل الصحية السليمة . ومن المقرر خلال هذه المرحلة توزيع الكمامات أيضًا على النوادي الصحية وصالونات الحلاقة تشجيعًا للمواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تقديم التوعية باتباع إجراءات التباعد والتهوية الجيدة لتلك الأماكن واستخدام المطهرات والمنظفات بشكل مستمر.


وكان الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتشكيل لجنة موسعة للمرور على مستشفى شبين القناطر المركزي لمراجعة منظومة العمل بها لضمان تقديم الخدمة العلاجية المطلوبة للمرضى خاصة في ظل الموجة الثالثة لجائحة فيروس كورونا المستجد.


وأيضاً متابعة إجراءات تأمين توافر الاكسجين ومتابعة تواجد الفرق الخاصة بمتابعة منظومة الاكسجين على مدار الساعة والتأكد من تطبيق  إجراءات مكافحة العدوى داخل المستشفى لحماية حالات الاشتباه والأطقم الطبية والفنيين والإداريين والعمال.


وقام وكيل الوزارة  بالمرور على مختلف أقسام المستشفى، وبدأت اللجنة جولتها بالمرور على قسم الاستقبال ثم قسم العزل والعناية ومتابعة المرضى والتحدث إليهم والاطمئنان على الوجبات الغذائية وكذلك تفقد إجراءات مكافحة العدوى ومتابعة التسجيل الطبي وتوافر أدوية البروتوكول والأدوية والمستلزمات الطبية.    

              
كما تم المرور على قسم الأطفال المبتسرين والتأكيد على سلامة حضانات الأطفال وأجهزة التنفس الصناعي والتغذية الوريدية، وأجهزة تقليل نسبة الصفراء، وأجهزة التدفئة والأشعة التليفزيونية والسينية، وأنظمة التكييف المركزي الذي يوفر التحكم في البكتيريا.


ثم قامت اللجنة بالمرور على قسم الكلى، وتم التأكد من كفاءة ماكينات الغسيل الكلوي ومتابعة الصيانة الدورية لها، كما تم المرور على محطة مياه الغسيل الكلوي، وتفقد الفلاتر وتواريخ صيانتها.

182568193_1450388918639238_1828568320341817732_n
182568193_1450388918639238_1828568320341817732_n
183111082_1450389635305833_1156822238219410007_n
183111082_1450389635305833_1156822238219410007_n
183211046_1450389681972495_5956258925983787122_n
183211046_1450389681972495_5956258925983787122_n
اخبار محافظة القليوبية وزارة الصحة فيروس كورونا المستجد الإجراءات الاحترازية التثقيف الصحي القليوبية

موضوعات متعلقة

ضبط 4166 شيشة وتحرير 2202 محضر عدم ارتداء كمامة وغلق ٢٨٠ مقهي مخالفه فى القليوبية

محافظ القليوبية يتابع اليوم الأول لتطبيق قرارات مجلس الوزراء لمواجهة كورونا..صور

ضبط 4066 شيشة وتحرير 2062 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 280 مقهى فى القليوبية

محافظ القليوبية: رفع 650 طن قمامة من شوارع شبرا الخيمة

محافظ القليوبية: حملات مكثفة لتطبيق قرارات مجلس الوزراء فى مواجهة كورونا

محافظ القليوبية يتابع حملة رفع تراكمات القمامة بشبرا الخيمة

ترشيحاتنا

البرلمان يناقش مشروع قانون يعاقب الموظف متعاطي المخدرات .. الأسبوع المقبل

لقطات تجسسية تكشف عن بورشه كايين موديل 2022 .. صور

بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بسوريا عاما آخر

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

أمريكا: لن نلغي تجميد أصول إيران كبادرة حسن نية أحادية الجانب

حث عليها النبي.. 4 ركعات تؤديها في أي وقت تغفر لك جميع ذنوبك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق كلي لطريق الإسكندرية الصحراوي لمدة ٥ أيام

السعودية.. بيان عاجل من الحكومة حول مناسك الحج

حقيقة استجابة الدعاء بعد قراءة سورة يس بعد الفجر

خريطة بالمناطق عالية الخطورة المحتمل سقوط الصاروخ الصيني فوقها .. فيديو وصور

أحمد ناجي يهاجم طارق حامد عقب هزيمة سموحة أمام الزمالك

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

سقوط الصاروخ الصيني إلى مدار منخفض وتوقعات بانهيار مدمر فوق منطقة مأهولة .. فيديو

دعاء اخر جمعة فى رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يستعيد الثقة ويفوز على الاتحاد 2-1 في الدوري

مباراة ممتعة.. الزمالك يفوز على سموحة 2-1 ويواصل تصدر الدوري | صور

طريقة عمل كعك العيد بأكثر من طريقة

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

فيديو

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: خطر الهجرة غير الشرعية

جمال قرين يكتب: مزرعة الموت

جمال قرين يكتب: كلمة لله والوطن

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ