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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع اليوم الأول لتطبيق قرارات مجلس الوزراء لمواجهة كورونا..صور

غلق المحلات
غلق المحلات

تابع  عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مع رؤساء مراكز ومدن المحافظة، الحملات المكبرة التي يتم تنفيذها لقرارات غلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية، والتي بدأت اعتبارا من اليوم، ولمدة أسبوعين وحتى 21 مايو الجاري، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

 

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وأكد المحافظ على متابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي والخاصة بمواعيد غلق المحال والمقاهي واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق خلال إجازة عيد الفطر وحظر إقامة أية فعاليات أو احتفالات بالإضافة إلى قيام نواب المحافظين بالمتابعة الشخصية والمسئولية المباشرة عن تطبيق الإجراءات الاحترازية. 


وأشار الهجان إلى جاهزية المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة على مستوى المحافظة لإقامة صلاة العيد بذات الضوابط التي تقام بها صلاة الجمعة، لافتًا إلى عدم السماح بإقامتها بأية ساحات أو خلافه غير المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة.


وأكد محافظ القليوبية، أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات من أجل الحد من الازدحام والتكدس، مشددا على ضرورة البعد عن التجمعات ومنع الاختلاط والحرص على ترك مسافة بين المواطنين للحد من انتشار الفيروس المستجد.


وناشد محافظ القليوبية المواطنين بتوخي الحذر والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، محذرا من عدم تطبيق القرارات الصادرة وإقامة أية احتفالات وفعاليات جماهيرية.


وطالب المحافظ المواطنين وأصحاب المقاهي والكافيهات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية ، مضيفا أن المحافظة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين مع توقيع الغرامات الفورية على المخالفين.
ن ناحية اخرى تابع محافظ القليوبية الحملة المكبرة التي شنتها المحافظة بشرق شبرا الخيمة لرفع تراكمات القمامة والرتش بشوارع الحي ، حيث واصلت الحملة أعمالها بشارع 135 وتم رفع 650 طن قمامة حتى الآن ونقلهم الي المدفن الصحي بالعبور بإستخدام 20 سيارة و3 لودر حيث تم رفع جميع التراكمات الموجودة بالشارع.


ووجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمدخل الحي ورفع تراكمات القمامة أولا بأول من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو صحي وبيئي للمواطنين.


كما شدد المحافظ على الإبلاغ عن أى شخص يقوم بإلقاء القمامة على الطريق  ، وتحرير محاضر للمخالفين، مطالبا المواطنين بتسليم القمامة للمتعهد فى الموعد حتى لا يتسبب ذلك فى تراكم القمامة بصورة كبيرة.

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اخبار محافظة القليوبية قرارات مجلس الوزراء مواجهة فيروس كورونا مواعيد غلق المحال الإجراءات الاحترازية والوقائية القليوبية

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