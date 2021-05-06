محافظ القليوبية: رفع 650 طن قمامة من شوارع شبرا الخيمة

تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الحملة المكبرة التي شنتها المحافظة بشرق شبرا الخيمة لرفع تراكمات القمامة والرتش بشوارع الحي .

حيث واصلت الحملة أعمالها بشارع 135 وتم رفع 650 طن قمامة حتى الآن ونقلهم الي المدفن الصحي بالعبور بإستخدام 20 سيارة و3 لودر حيث تم رفع جميع التراكمات الموجودة بالشارع.

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ووجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمدخل الحي ورفع تراكمات القمامة أولا بأول من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو صحي وبيئي للمواطنين.

كما شدد المحافظ على الإبلاغ عن أى شخص يقوم بإلقاء القمامة على الطريق ، وتحرير محاضر للمخالفين، مشددا على المواطنين بتسليم القمامة للمتعهد فى الموعد حتى لا يتسبب ذلك فى تراكم القمامة بصورة كبيرة.

من ناحية أخرى قاد محافظ القليوبية حملة شملت المرور علي شوارع قرية كفر الجزار لمتابعة الاشغالات والنظافة فضلا علي المرور علي المحال والكافيتريات للتأكد من التزامهم بتطبيق الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد منطقة كوبري ومدخل كفر الجزار حيث لاحظ وجود عدد من الباعة الجائلين بمدخل الكوبري وعلي الفور تم ازالة الاشغالات وتحرير محاضر للباعة كما تم ضبط عدد من السائقين لعدم ارتدائهم الكمامات وتحرير محاضر ضدهم.

من ناحية اخرى أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بتكثيف حملات الرقابة لتنفيذ قرارات فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والتي تبدأ اعتبارا من اليوم، ولمدة أسبوعين وحتى 21 مايو الجاري وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد المحافظ على متابعة تطبيق قرارات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والخاصة بمواعيد غلق المحال والمقاهي واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق خلال إجازة عيد الفطر وحظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات بالاضافة إلي قيام نواب المحافظين بالمتابعة الشخصية والمسئولية المباشرة عن تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشار الهجان إلى جاهزية المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة علي مستوى المحافظة لإقامة صلاة العيد وبذات الضوابط التي تقام بها صلاة الجمعة لافتًا إلى عدم السماح بإقامتها بأي ساحات أو خلافه غير المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة.

وناشد المواطنين بتوخي الحذر والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، بالإضافة إلي اتخاذ عقوبات مشددة حال عدم تطبيق القرارات الصادرة بمنع إقامة أي احتفالات وفعاليات جماهيرية.

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