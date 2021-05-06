ضبط 4066 شيشة وتحرير 2062 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 280 مقهى فى القليوبية

تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الحملات المكبرة اليومية التي يقوم بها رؤساء المراكز والأحياء لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، خاصة في المقاهي ووسائل المواصلات، والتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية ومتابعة المطاعم والأسواق للتأكد من التزامها بالقرارات الصادرة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

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وأكد محافظ القليوبية، أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات من أجل الحد من الازدحام والتكدس، مشددا على ضرورة البعد عن التجمعات ومنع الاختلاط والحرص على ترك مسافة بين المواطنين للحد من انتشار الفيروس المستجد.

وقال اللواء عبد الحميد الهجان إن الحملات التى قام بها رؤساء مجالس المدن والأحياء ونوابهم لمتابعة الإجراءات الاحترازية، أسفرت حتى الآن عن ضبط 4066 شيشة وتحرير 2062 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 280 مقهى.

وطالب المحافظ المواطنين وأصحاب المقاهي والكافيهات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية ، مضيفا أن المحافظة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين مع توقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

من ناحية اخرى تابع محافظ القليوبية الحملة المكبرة التي شنتها المحافظة بشرق شبرا الخيمة لرفع تراكمات القمامة والرتش بشوارع الحي ، حيث واصلت الحملة أعمالها بشارع 135 وتم رفع 650 طن قمامة حتى الآن ونقلهم الي المدفن الصحي بالعبور بإستخدام 20 سيارة و3 لودر حيث تم رفع جميع التراكمات الموجودة بالشارع.

ووجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمدخل الحي ورفع تراكمات القمامة أولا بأول من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو صحي وبيئي للمواطنين.

كما شدد المحافظ على الإبلاغ عن أى شخص يقوم بإلقاء القمامة على الطريق ، وتحرير محاضر للمخالفين، مطالبا المواطنين بتسليم القمامة للمتعهد فى الموعد حتى لا يتسبب ذلك فى تراكم القمامة بصورة كبيرة.

من ناحية اخرى قاد محافظ القليوبية حملة شملت المرور علي شوارع قرية كفر الجزار لمتابعة الاشغالات والنظافة فضلا علي المرور علي المحال والكافيتريات للتأكد من التزامهم بتطبيق الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد منطقة كوبري ومدخل كفر الجزار حيث لاحظ وجود عدد من الباعة الجائلين بمدخل الكوبري وعلي الفور تم ازالة الاشغالات وتحرير محاضر للباعة كما تم ضبط عدد من السائقين لعدم ارتدائهم الكمامات وتحرير محاضر ضدهم.