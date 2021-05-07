سعفان: تعيين 1123 شابا منهم 63 شابا من ذوى الهمم والعزيمة بالإسماعيلية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 1123 شاباً ، منهم 63 شابا من ذوى الهمم والعزيمة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 2264 شاباً.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من أحمد جابر وكيل المديرية ، أشار فيه إلي أنه خلال مارس الماضي، قامت المديرية بإستخراج 1079 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 646 رخصة مزاولة المهنة ، وتلقت 76 شكوى عمالية، تم تسوية 3 شكاوى منها ودياً ، وتم تحويل 55 منها للقضاء ، وحفظ شكوتان ، و15 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف أن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 112 ألف جنيه لـ 36 عاملاً ، ووصل عدد المسجلين بالقاعدة لـ 3660 عاملا غير منتظم .

وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 247 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 24 محضراً ، بالإضافة إلى عقد 4 ندوات توعية للعمال حضرها 92 عاملا ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 31 منشأة ، وتحرير 10 محاضر للمنشآت المخالفة ، كما قامت بمتابعة 218 منشأة أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.