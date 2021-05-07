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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

سعفان: تعيين 1123 شابا منهم 63 شابا من ذوى الهمم والعزيمة بالإسماعيلية

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين  1123  شاباً ، منهم 63 شابا من ذوى الهمم والعزيمة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ  المسجلين بها 2264 شاباً.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من أحمد جابر وكيل المديرية ، أشار فيه إلي أنه خلال مارس الماضي، قامت المديرية بإستخراج 1079 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 646  رخصة مزاولة المهنة ، وتلقت 76 شكوى عمالية، تم تسوية 3 شكاوى منها ودياً ، وتم تحويل 55 منها للقضاء ، وحفظ شكوتان ، و15  شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف أن المديرية  قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 112 ألف جنيه لـ 36 عاملاً ، ووصل عدد المسجلين بالقاعدة لـ 3660 عاملا غير منتظم .

وأشار إلي أن المديرية  قامت بعمل زيارات تفتيشية  من خلال مفتشى العمل على 247 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 24 محضراً ، بالإضافة إلى عقد 4 ندوات توعية للعمال حضرها 92 عاملا ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 31 منشأة ، وتحرير 10 محاضر للمنشآت المخالفة ، كما قامت بمتابعة 218 منشأة أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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