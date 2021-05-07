عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة فى سوق العبور اليوم الجمعة

أسعار الخضروات و
أسعار الخضروات و الفاكهة

ننشر أسعار الخضراوات و الفاكهة في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 7 مايو 2021 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ونرصد أسعار الخضراوات اليوم الجمعة فى سوق العبور 

وسجلت أسعار الخضراوات اليوم الجمعة فى سوق العبور كالتالى: تراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1.50 و 3.50 جنيه ، البطاطس بين 1.50 و 2.8 جنيه ، البصل بين 1.50 و 3.8 جنيه.

وسجلت الكوسة اليوم الجمعة فى سوق العبور  بين 2 و 4.5 جنيه للكيلو، تراوحت الفاصوليا بين 3 الى 5 جنيها ، الباذنجان البلدي بين 1.75 و 2.75 جنيه .


وسجل الفلفل الرومي البلدي اليوم الجمعة فى سوق العبور  بين 2.5 و 4.5 جنيه الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و 4.5 جنيه.


فيما سجلت اسعار الملوخية اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 2.5 الى 4.5 جنيهات، الخيار البلدي بين 2 الى 3 جنيه .

ونرصد أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور 

وفيما تعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر كيلو الليمون البلدى اليوم الجمعة فى سوق العبور  بين 6 و 16 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر كيلو البرتقال البلدى بين 2.5 و 4.5 جنيه، البرتقال الصيفى 2 و 4 جنيه ، برتقال ابوسره بين 4 و 8 جنيه للكيلو .

و سجل سعر كيلو اليوسفى بين 4 و 8 جنيه ،سعر كيلو جوافة بين 4 و 7 جنيها ، كانتلوب بين 2.5 و 4.5 جنيهات ، سعر كيلو الفراولة 4 و 7 جنيهات..





 

اسعار الخضراوات سوق العبور اليوم الجمعة جنيه كيلو

موضوعات متعلقة

135 موظفا ببرنامج المسار الوظيفي فى مياه الشرب بأسيوط

ترشيحاتنا

تسريبات تكشف مفاجآت جديدة حول هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطى

أسعار الخضراوات والفاكهة فى سوق العبور اليوم الجمعة

بينها دولة عربية.. خريطة محتملة لمناطق سقوط الصاروخ الصيني التائه

نذبح بسكين بارد.. فرج عامر يفجر مفاجأة مدوية بشأن مباراة الزمالك وسموحة

فهمتم يا بتوع التحليل|خالد الغندور يهاجم خبراء التحكيم بسبب ركلة جزاء سموحة

بيان هام من السفارة الصينية في السعودية حول الصاروخ التائه| فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان هام من السفارة الصينية في السعودية حول الصاروخ التائه| فيديو

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

غلق كلي لطريق الإسكندرية الصحراوي لمدة ٥ أيام

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

لا حظر حتى الآن..مجلس الوزراء يكشف عن الأماكن المستثناة من قرار الإغلاق

خريطة بالمناطق عالية الخطورة المحتمل سقوط الصاروخ الصيني فوقها .. فيديو وصور

دعاء اخر جمعة فى رمضان

خاص| والدة الطفلة ريما صاحبة تريند يا فلاحة: ساهمت في التوعية بالتنمر.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يستعيد الثقة ويفوز على الاتحاد 2-1 في الدوري

مباراة ممتعة.. الزمالك يفوز على سموحة 2-1 ويواصل تصدر الدوري | صور

طريقة عمل كعك العيد بأكثر من طريقة

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

فيديو

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: خطر الهجرة غير الشرعية

جمال قرين يكتب: مزرعة الموت

جمال قرين يكتب: كلمة لله والوطن

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ