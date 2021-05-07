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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 16 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (16868) شخص لعدم ارتداء الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (16816) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (52) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير (3971) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق و ضبط (568) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (5650) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة  و جارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية .

وزارة الداخلية الاحترازية فيروس كورونا الكمامات الواقية 16 الف

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