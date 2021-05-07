نرمين الفقى تنشر صورا مع ياسر جلال من "ضل راجل"... شاهد

نشرت الفنانة نرمين الفقى، صورة تضم عدة صور لها مع الفنان ياسر جلال من مسلسل “ضل راجل” وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :

ربنا يحفظك يا اجمل فنانه - منورين - مشاء الله

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.