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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يعلن تعيين عبد الله شحاتة مستشارا قانونيا لقطاع كرة القدم

عبد الله شحاتة مستشارًا قانونيًا لقطاع كرة القدم
عبد الله شحاتة مستشارًا قانونيًا لقطاع كرة القدم
رباب الهواري

أعلن النادي الأهلي عن تعيين الدكتور عبد الله شحاتة في منصب المستشار القانوني لقطاع كرة القدم، وذلك ضمن حزمة من القرارات الإدارية والتنظيمية التي اعتمدها مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، في إطار خطة تطوير وإعادة هيكلة منظومة كرة القدم خلال المرحلة المقبلة.

إعادة هيكلة شاملة لقطاعات الكرة

جاءت القرارات الجديدة بناءً على التصور الذي قدمه كل من ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، واللذين كلفهما مجلس الإدارة بمتابعة ملف كرة القدم ووضع رؤية متكاملة لتطوير مختلف القطاعات الرياضية داخل النادي.

وتهدف هذه التغييرات إلى تعزيز الكفاءة الإدارية والفنية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى عدد من أبناء النادي والشخصيات المتخصصة في مختلف المجالات المرتبطة بكرة القدم.

وائل جمعة مديرًا للكرة ومحمد يوسف لقطاع الناشئين

وشهدت القرارات تعيين وائل جمعة مديرًا للكرة، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من خبراته الكبيرة داخل القلعة الحمراء، كما تم اختيار محمد يوسف رئيسًا لقطاع الناشئين للإشراف على تطوير المواهب وإعداد العناصر الواعدة للفريق الأول.

كما تم تعيين عصام سراج الدين رئيسًا لقطاع التعاقدات، من أجل إدارة ملفات التعاقدات والانتقالات وفق رؤية استراتيجية تدعم احتياجات الفرق المختلفة.

دعم الكرة النسائية والأكاديميات

وفي إطار الاهتمام المتزايد بقطاع الكرة النسائية، قرر الأهلي تعيين شادي محمد مديرًا للجهاز، بينما تولى أحمد رمضان القيادة الفنية للفريق الأول للسيدات.

كما تم تعيين عبد المنعم شطة مديرًا لقطاع الأكاديميات، إلى جانب اختيار هشام حنفي مشرفًا على الكرة في دلفي، وسامر عبد الرحمن مديرًا فنيًا للفريق، ضمن خطة الأهلي لتوسيع قاعدة اكتشاف المواهب وتطويرها على مختلف المستويات.

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