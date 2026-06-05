سأظل خادما للكيان.. رسالة مؤثرة من وليد سليمان بعد رحيله عن منصبه في الأهلي

وجّه وليد سليمان، نجم الأهلي السابق ورئيس قطاع الناشئين السابق بالنادي، رسالة مؤثرة إلى جماهير القلعة الحمراء بعد إعلان رحيله عن منصبه، عقب توجيه النادي الشكر له تقديرًا لجهوده خلال الفترة الماضية.

وكتب سليمان من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" الحياة محطات .. ولكن المؤكد ان مسيرة الحب والانتماء لن تتوقف .

واليوم وانا ارحل فخورا وراضيا عن مسيرتي في قطاع الناشئين بنادينا العظيم الاهلي بعد رحلة امتدت لثلاث سنوات انتهت بموسم حصاد ذهبي بالتتويج بخمس بطولات وضخ دماء كثيرة واعده للفريق الأول ، الي جانب احتراف عدد من اللاعبين خارجيا ، اتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل افراد المنظومة الرائعة بداية من مجلس الادارة مرورا بكل زملائي المدربين والاداريين رفقاء رحلة الكفاح والبطولات ، نهاية باللاعبين الصغار سنا " الرجالة فعلا "

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وتابع :" وانا انهي رحلتي في قطاع الناشئين، اتذكر بدموع الذكريات السعيده خطواتي الاولي في بداية الرحلة داخل نادينا قبل 16 عاما،لاحقق حلما ما كان يحول بيني وبين تحقيقه سوي الموت ومشيئة الله ، رحلة كتب الله لي فيها انا اعانق كل الامجاد وارفع كأس كل الالقاب المحلية والقارية والعالمية ولسه بأغني : " فاكرين رادس .. فاكرين جاروا .. فاكرين الاهلي في اليابان ".

قالوا عني انني " خاتم سليمان " ، ولكن في الحقيقة افتخر دوما انني كنت يوما " خادم سليمان " للاهلي وجماهيره ، وسأظل مادام حب الاهلي يجري مجري الدم في وريدي .. واليوم اعود من حيث أتيت ، ومن حيث ولد العشق منذ الطفولة .. مدرجات التالته شمال .. حيث تستمر السيره وتكتمل المسيرة ان شاء الله .

شكرا يا أهلي .. شكرا يا كل أهلي



وجّه النادي الأهلي الشكر إلى وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين بالنادي؛ تقديرًا لجهوده الكبيرة وعمله بإخلاص طوال السنوات الماضية، بما يخدم مصلحة القطاع.

وأشاد الأهلي، في بيان عبر موقعه الرسمي، بعطاء وليد سليمان وأدائه للمهام المكلف بها على النحو الأمثل، إلى جانب التزامه بثوابت النادي.