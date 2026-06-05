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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الخطيب يدعم أحمد رمضان لقيادة الكرة النسائية بالأهلي

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

حظي أحمد رمضان، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، بدعم كبير من محمود الخطيب، رئيس النادي، الذي أكد ثقته في قدرته على قيادة المشروع الجديد للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وطلب الخطيب من شادي محمد، المشرف العام على قطاع الكرة النسائية، تكليف أحمد رمضان بإعداد تقرير شامل يتضمن رؤية فنية متكاملة لتطوير الفريق، بالإضافة إلى تحديد احتياجات المرحلة المقبلة من عناصر فنية وإدارية قادرة على دعم مسيرة الفريق نحو المنافسة القارية.

خطة طموحة للوصول إلى البطولات الإفريقية

يأتي تحرك إدارة الأهلي في إطار استراتيجية طويلة المدى تستهدف بناء فريق نسائي قوي قادر على فرض حضوره محليًا ثم المنافسة على الألقاب الإفريقية خلال السنوات المقبلة.

ومن المنتظر أن يتضمن التقرير المنتظر من أحمد رمضان خطة تطوير شاملة تشمل الجوانب الفنية والبدنية، إلى جانب احتياجات الفريق من الصفقات والعناصر الداعمة، بما يضمن تحقيق الأهداف التي وضعتها إدارة النادي.

إعادة هيكلة شاملة داخل قطاعات الكرة

وفي سياق متصل، أعلن النادي الأهلي حزمة من القرارات الإدارية والفنية التي تمثل واحدة من أكبر عمليات إعادة الهيكلة داخل قطاعات الكرة خلال الفترة الأخيرة، بهدف تعزيز الكفاءة والاستفادة من خبرات أبناء النادي في المناصب القيادية.

وشملت القرارات إنهاء التعاقد بالتراضي مع المدير الفني الدنماركي ييس توروب وجهازه المعاون، عقب التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن جميع الجوانب المالية والقانونية الخاصة بفسخ التعاقد.

وائل جمعة مديرًا للكرة ومحمد يوسف لقطاع الناشئين

كما قررت إدارة الأهلي تعيين وائل جمعة مديرًا للكرة بالفريق الأول، في خطوة تستهدف دعم الاستقرار الإداري والاستفادة من خبراته الكبيرة داخل القلعة الحمراء.

وفي الوقت نفسه، وجه النادي الشكر إلى عادل مصطفى بعد انتهاء مهمته مع الفريق الأول.

وعلى مستوى قطاع الناشئين، تم تعيين محمد يوسف رئيسًا للقطاع، ضمن خطة النادي لتطوير القاعدة الأساسية وصناعة جيل جديد من المواهب القادرة على دعم الفريق الأول مستقبلًا

الاهلي الكرة النسائية الخطيب ييس توروب وائل جمعة

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