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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يتمسك بخماسي فريق 2005

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

اتخذت إدارة النادي الأهلي قرارًا بالإبقاء على خمسة من أبرز لاعبي فريق الشباب مواليد 2005، ضمن خطة النادي الرامية إلى دعم الفريق الأول بالعناصر الواعدة خلال السنوات المقبلة، ورفض أي عروض أو محاولات للتفريط في خدماتهم خلال الفترة الحالية.

وضمت القائمة التي استقرت الإدارة على استمرارها كلًا من محمد رأفت، والتوأم إبراهيم عادل وحسام عادل، إلى جانب حازم جمال وإبراهيم الأسيوطي، بعد متابعة دقيقة لمستوياتهم الفنية وتطور أدائهم خلال الفترة الماضية.

قناعة فنية بقدرات اللاعبين

وجاء قرار التمسك بالخماسي الشاب بعد تقييم شامل من جانب مسؤولي قطاع الكرة، الذين أبدوا قناعة كبيرة بإمكانات اللاعبين وقدرتهم على تمثيل الفريق الأول مستقبلًا، خاصة في ظل السياسة الجديدة التي تعتمد على منح الفرصة لأبناء قطاع الناشئين وإعدادهم بالشكل الأمثل للمرحلة المقبلة.

وتسعى إدارة الأهلي إلى بناء قاعدة قوية من اللاعبين الشباب القادرين على المنافسة، بما يضمن استمرارية النجاح والحفاظ على هوية النادي المعروفة بالاعتماد على المواهب الصاعدة.

جلسة حاسمة لحسم ملف حسين الشحات

على جانب آخر، تواصل إدارة الأهلي جهودها لحسم ملف تجديد عقد حسين الشحات، حيث تقرر عقد جلسة نهائية خلال الأسبوع المقبل للوصول إلى اتفاق رسمي بشأن استمراره مع الفريق أو تحديد موقفه النهائي بشكل واضح.

وتكتسب الجلسة أهمية كبيرة في ظل رغبة النادي في إنهاء الملف مبكرًا قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة أن اللاعب يعد من العناصر الأساسية التي تمتلك خبرات كبيرة داخل صفوف الفريق.

وائل جمعة يتدخل لإنهاء الملف

وفي إطار التحركات الرامية لتقريب وجهات النظر، تدرس إدارة الأهلي مشاركة وائل جمعة، المدير الجديد للكرة، في الجلسة المرتقبة مع حسين الشحات، لتكون واحدة من أولى مهامه الرسمية بعد توليه منصبه.

ويأمل مسؤولو الأهلي أن يسهم تدخل جمعة بخبراته وعلاقاته القوية داخل النادي في الوصول إلى اتفاق يضمن استقرار الفريق والحفاظ على أحد أبرز لاعبيه خلال الفترة المقبلة

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