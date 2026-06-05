رشة عمل داخل الأهلي بحضور وفد برشلونة.. وهؤلاء أبرز المرشحين للعمل في الاكاديميات

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك وفد من نادي برشلونة الإسباني كان موجودًا داخل مقر النادي الأهلي للمشاركة في ورشة عمل، ضمن خطوات تطوير منظومة العمل والاستفادة من الخبرات الأوروبية في مختلف القطاعات.



وقال هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر قناة modern mti: رامي عادل مدافع الأهلي السابق من أبرز المرشحين للانضمام مع عمرو الحلواني ضمن الهيكل الإداري لقطاع البراعم.

وأضاف: أحمد السيد وأيمن أشرف ثنائي الأهلي السابق مع عمرو أنور سيتولون مناصب إدارية في أكاديميات النادي، تحت إشراف شطة مدير الاكاديميات بالنادي الأهلي.