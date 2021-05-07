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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتسآب يستعد لطرح ميزة خارقة لربط الكتابة بالملصقات والصور

واتسآب يستعد لطرح
واتسآب يستعد لطرح ميزة خارقة لربط الكتابة بالملصقات والصور

يعمل تطبيق الدردشة WhatsApp واتسآب على إضافة عدد من الميزات الرائعة التى ستقوم على تحسين تجربة المستخدمين داخل التطبيق أثناء الكتابة مع خلال ربطها بعدد من الملصقات والصور. 


وبحسب موقع India Today فإن تطبيق واتسآب سيربط بين بعض الكلمات المعينة أثناء الكتابة وعدد من الملصقات والصور الدالة على الكلمات، وذلك لكل هواتف آيفون وأندرويد. 

 

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وستقوم ميزة الملصقات المتزامنة مع الكلمات فى واتسآب  بتحليل الكلمة الأولى التي تكتبها في الدردشة لاقتراح الملصقات ذات الصلة، مما يحسن تجربة الكتابة بشكل كبير بالإضافة توفير الوقت مع استخدام الملصقات. 


وتشير تقارير WABetaInfo إلى وجود عدد من الرموز والملصقات الافتراضية في مربع النص والتى ستصدر إشارة ضوئية عند توفر اقتراح الملصقات التى تتناسب مع الكتابة،  حيث سيحتاج المستخدمون فقط إلى الضغط فوق رمز الملصق الوامض لعرض الاقتراحات.  


كما يعمل واتسآب على ميزة أخرى ستسمح للمستخدمين بالمزامنة مع الأجهزة المرتبطة بسلاسة، حيث قد تم الإعلان في وقت سابق، ولكن يقوم واتسآب بتطوير ميزة نقل الرسائل والصور والدردشة بين هواتف آيفون وأندرويد، وبمجرد تفعيلها ستكون الأجهزة متزامنة مع بعضها البعض.

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