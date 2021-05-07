العليا للفيروسات: المرحلة صعبة والكل يتعامل أنه مصاب بفيروس كورونا.. فيديو

قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أن الدولة تشهد حاليا مرحلة صعبة من حيث انتشار فيروس كورونا، مشيدة بالإجراءات التى اتخذتها الدولة لـ مكافحة الفيروس.

وتابعت أنور، خلال مداخلة مع برنامج “اليوم”، المذاع عبر “دى ام سى”،قائلة :" مفتاح المرحلة حاليا فى إيد المرحلة ويجب أن يكون متعاون وملتزم بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة".

وطالبت عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، الإعلام بتوضيح طريقة الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات وباقي الاحترازات حتى تأتى بنتيجة إيجابية.

وتابعت الدكتورة وجيدة أنور: أهم حاجة التباعد الاجتماعي والتعامل على أننا مصابين ومش عاوزين ننشر العدوى

وكانت أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن اعتماد الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا.

وكشف خبراء من منظمة الصحة العالمية، عن فاعلية لقاح سينوفارم الصيني للتصدي لفيروس كورونا المستجد وأكدوا ثقتهم في أن جرعتين من هذا اللقاح ستضمن الحماية الكافية من المرض.

خبراء الصحة العالمية يعلنون فعالية لقاح سينوفارم في مواجهة كورونا وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها إدراج لقاح صيني على الإطلاق على قائمة استخدام الطوارئ لمنظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة وسيؤدي ذلك إلى نشر أوسع لـ لقاح سينوفارم وباقي اللقاحات الصينية التي يتم استخدامها بالفعل في بعض البلدان الأخرى.