لحم غزال الحلقة 25 : علي يقرر أن يكشف لـ غزال مكان ابنها

شهدت الحلقة 25 من مسلسل لحم غزال عددا من الاحداث نستعرضها من خلال السطور التالية ..



تسلمت "غزال" كمية بضاعة من المخدرات مع "صبحي" ، بينما اخبر "على" عمار انه سيعيد لـ "غزال" ابنها كريم.

واخبر "صبحى" "سيد جلالة" انه سيهربه من السجن ، واخبر "يوسف" غزل انه علم بمكان ابنها كريم.



واعترف “على" لـ عمار بحبه لغزال وحبها له.

ويعد مسلسل “لحم غزال” ثانى عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير"هيثم زنيتا" بعد مشاركتهما سويا العام الماضى في مسلسل “سلطانة المعز” .

مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.

ويعرض مسلسل "لحم غزال" على قنوات: MBC مصر - MBC مصر 2 - قناة دبي - منصة شاهد v