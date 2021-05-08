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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لحم غزال الحلقة 25 : علي يقرر أن يكشف لـ غزال مكان ابنها

صدى البلد

شهدت الحلقة 25 من مسلسل لحم غزال عددا من الاحداث نستعرضها من خلال السطور التالية ..


تسلمت "غزال" كمية بضاعة من المخدرات مع "صبحي" ، بينما اخبر "على" عمار انه سيعيد لـ "غزال" ابنها كريم.

 

واخبر "صبحى" "سيد جلالة" انه سيهربه من السجن ، واخبر "يوسف" غزل انه علم بمكان ابنها كريم.


واعترف “على" لـ عمار بحبه لغزال وحبها له.

 

ويعد مسلسل “لحم غزال” ثانى عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير"هيثم زنيتا" بعد مشاركتهما سويا العام الماضى في مسلسل “سلطانة المعز” .

 

مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.

 

ويعرض مسلسل "لحم غزال" على قنوات: MBC مصر - MBC مصر 2 - قناة دبي - منصة شاهد v

 

 

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لحم غزال الحلقة 24 .. غادة عبد الرازق تفشل فى معرفة مكان ابنها

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غادة عبد الرازق وفاء عامر عمرو عبد الجليل مي سليم شريف سلامة مسلسل لحم غزال الفنانة غادة عبد الرازق

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