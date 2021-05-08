نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ مواعيد الإغلاق الجديدة للمحلات والمقاهي..صور

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، حملاتها على المحلات التجارية و المقاهي و النوادي بمختلف مدن ومراكز المحافظة للتأكد من تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد، حيث قاد حازم عمر، نائب محافظ قنا، حملة مكبرة بمدينة قفط لمتابعة تنفيذ مواعيد الإغلاق الجديدة.

رافق عمر خلال جولته محمد موسي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، و هبة الفولي نائب رئيس الوحدة المحلية، و عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

و أكد نائب محافظ قنا، أنه لا تهاون في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء بشأن التزام المحال و المقاهي بمواعيد الغلق، مناشدا كافة المواطنين بضرورة التحلي بالمسئولية ومساندة الدولة في تنفيذ قراراتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

و ناشد عمر، المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة و المغلقة.

كما شدد عمر، على رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار شن الحملات اليومية على المقاهي ومنع إقامة سرادقات العزاء أو الأفراح لخفض معدلات الإصابة بالفيروس.

نائب محافظ قنا يتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية

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