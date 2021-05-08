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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ مواعيد الإغلاق الجديدة للمحلات والمقاهي..صور

نائب محافظ قنا يتفقد
نائب محافظ قنا يتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، حملاتها على المحلات التجارية و المقاهي و النوادي بمختلف مدن ومراكز المحافظة للتأكد من تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد، حيث قاد حازم عمر، نائب محافظ قنا، حملة مكبرة بمدينة قفط لمتابعة تنفيذ مواعيد الإغلاق الجديدة.

 

رافق عمر خلال جولته محمد موسي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، و هبة الفولي نائب رئيس الوحدة المحلية، و عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية. 

 

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و أكد نائب محافظ قنا، أنه لا تهاون في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء بشأن التزام المحال و المقاهي بمواعيد الغلق، مناشدا كافة المواطنين بضرورة التحلي بالمسئولية ومساندة الدولة في تنفيذ قراراتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

 

و ناشد عمر، المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة و المغلقة.

 

كما شدد عمر، على رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار شن الحملات اليومية على المقاهي ومنع إقامة سرادقات العزاء أو الأفراح لخفض معدلات الإصابة بالفيروس.

نائب محافظ قنا يتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية

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نائب محافظ قنا اخبار قنا متابعة تنفيذ مواعيد الإغلاق الجديدة حملة مكبرة بمدينة قفط المحلات التجارية و المقاهي و النوادي واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا رئاسة مجلس الوزراء فيروس كورونا المستجد

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