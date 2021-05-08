مسلسل الطاووس الحلقة 26.. انتحار أحد المغتصبين

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل “الطاووس” العديد من الأحداث المشوقة حيث تركت أمنية العمل بعدما تحرش بها أحد الأشخاص.

وقامت فرح الزاهد بتصوير فيديو لنفسها وهي تستكمل فضحها للمتحرشين وذلك بمساعدة الصحفية.

كما قام المحامي كمال الاسطول بعرض فيديو لطارق المنزلاوي “احد المغتصبين” اثناء عرض برنامج والدته “رانيا محمود ياسين”، الامر الذي جعلها تتوقف عن العمل.

وبعد عرض الفيديو قام المنزلاوي بالانتحار من خلال حرق المخدرات ونفسه معها.

يذكر أن يُعرض المسلسل على قناة صدى البلد 2، الساعة 10 مساء، ثم يتم الإعادة الأولى 2 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 10 صباحاً ، وعلى قناة صدى دراما الساعة 1 صباحاً، والإعادة الأولى الساعة 5 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 4 عصراً .

«الطاووس» من بطولة جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، وهبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.