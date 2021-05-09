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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 9-5-2021

سعر الذهب
سعر الذهب

استقرت اسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الاحد الموافق 9-5-2021، بعد ارتفاعه أمس السبت بمعدل 15 جنيها علي مستوي الاعيرة المختلفة بالتزامن مع قدوم عيد الفطر المبارك.


وسجل اعلي سعر للجرام الواحد من عيار 21 الأشهر تداولا في سوق الذهب نحو 792 جنيها بعد أن كان 776 جنيها خلال الاسبوع الماضي بزيادة بلغت 16 جنيها.


وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 679 جنيها مقابل 665 جنيها الاسبوع الماضي بزيادة بلغت 14 جنيها.


ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة في سوق الذهب نحو 905 جنيها بعد ان كان 887 جنيها في الاسبوع الماضي بزيادة بلغت 8 جنيهات.
وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة في سوق الذهب نحو 528 جنيها مقارنة بـ 517 جنيها في الاسبوع الماضي، بفارق 11 جنيها.
ووصل سعر الجنيه الذهب الي 6336 جنيها و أوقية الذهب نحو 28.15 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 905.143 ألف جنيه .

المصنعية والدمغات


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية
 

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