المجد للشهداء.. فشل اجتماع 4 نشطاء للمطالبة بوقف أحكام إلاعدام ضد الإرهابيين

كشفت جبهة شباب الصحفيين عن فشل الاجتماع السري الذي شارك فية 4 اشخاص ممن يطلقون على أنفسهم نشطاء حقوقين وانتهي بإصدار بيان وهمي اهم ما جاء فيه مطالبتهم بوقف احكام الاعدام ضد العناصر الإرهابية والاخوان والعفو عنهم والإفراج عن المحبوسين منهم وإكمال سيناريو مخطط تبني جماعة الإخوان الإرهابية ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية الداعمة لتلك الدعوة.

وأكدت الجبهة أن الشعب المصري العظيم وجة رساله قويه وحازمة لهؤلاء العملاء والمتحالفين والداعمين لهم بتجاهلهم التام للدعوة التي اقتصرت على تأييد أطراف المؤامرة لبعضهم البعض

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: “لا للعملاء والخونة والمتأمرين على البلاد من المأجورين وأصحاب المصالح الذين يبحثون عن تحقيق مصالحهم الشخصية بعيدا عن المصلحة العليا للبلاد ".

وأشار رئيس الجبهة إلي ان الاختبار بين أشخاص قدموا حياتهم لحماية هذا البلد وآخرين عملاء يتآمرون لتدمير البلد ويطالبون بالعفو والإفراج عن قتلة الشهداء .. فالتاريخ سوف يسجل بطولات وتضحيات من ضحوا من أجل مصر والمصريين بحروف من نور في انصع صفحاته بياضا وعلى العكس تماما سوف يضع الفريق الآخر من العملاء والخونة في مزبلة التاريخ