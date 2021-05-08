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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

25 قتيلا على الأقل.. انفجار يستهدف مدرسة في كابول

انفجار في أفغانستان
انفجار في أفغانستان

أفادت وزارة الداخلية الأفغانية بسقوط ما لا يقل عن 25 قتيلا و52 جريحا بتفجير استهدف بعد ظهر اليوم السبت مدرسة في الجزء الغربي من العاصمة كابل.

 

ونقلت وكالة "رويترز" عن تقارير محلية أن الحادث وقع قرب مدرسة للبنات عندما كان الطلاب يغادرون المبنى. كما وردت أنباء بأن الانفجارات نتجت عن سقوط ثلاثة صواريخ.

 

وقال مدرس يدعى إبراهيم إنه "وقع انفجار سيارة مفخخة في البداية، ثم وقع انفجاران آخران بالقرب من المدرسة "، مضيفا أن غالبية الضحايا من الفتيات.

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وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن إرسال البنتاجون لتعزيزات إلى دول مجاورة لأفغانستان، من أجل تأمين انسحاب القوات الأجنبية من هناك.

 

وقال وزير الدفاع الأمريكي في مؤتمر صحفي أمس الجمعة: "حتى الآن، الانسحاب الذي بدأ قبل أقل من أسبوع يسير كما هو مخطط له".

 

فيما أشار رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، أن الدفاع الأمريكية نشرت ست قاذفات ثقيلة من طراز "بي 52"، و12 طائرة مقاتلة من طراز "إف 18"، من أجل "تقديم الدعم إذا لزم الأمر"، إلى جانب حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت إيزنهاور".

 

يذكر أن منطقة هلمند جنوبي أفغانستان شهدت أعمال عنف، عقب البدء الرسمي، السبت الماضي، بانسحاب آخر 2500 جندي أمريكي لا يزالون موجودين في البلاد، إضافة لأكثر من 16 ألف موظف مدني من المتعاقدين مع البنتاجون.

أفغانستان انفجار مدرسة قتلى القوات الأمريكية

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