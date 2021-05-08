السيسي لـ رئيس الكونغو: مصر تدعم كل الجهود لحل أزمة سد النهضة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس فيليكس تشيسيكيدى، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، في قصر الاتحادية.



وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اللقاء، الذي أذاعته قناة "إكسترا نيوز"، عن تقديره للرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس الاتحاد الإفريقي حاليا، والجهد الكبير الذي يقدمه.



وأكد الرئيس السيسي، أن مصر تدعم كل الجهود لحل أزمة سد النهضة، عبر اتفاق قانوني مُلزم لجميع الأطراف.



وشدد الرئيس، على أن مصر لن تقبل بالمساس بأمنها المائي؛ وبالتالي لا بد من التوصل للاتفاق القانوني الملزم المنشود، الذي يحافظ على حقوق مصر المائية، ويحقق مصلحة جميع الأطراف، ويجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

