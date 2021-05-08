سينتيا خليفة تكشف أسرار حرب أهلية وضد الكسر في ضيافة صدى البلد|صور

في ندوة خاصة

حلت النجمة سينتيا خليفة في ندوة خاصة بموقع صدى البلد مساء اليوم، للحديث عن أحدث أعمالها بموسم دراما رمضان 2021.

وكشفت “خليفة” خلال الندوة عن كواليس التعاون مع النجمة يسرا في مسلسل “حرب أهلية” مشيدة بها والعمل وردود الأفعال التي لحقت بالعرض.

كما تطرقت خلال الندوة إلى مشاركتها النجمة نيللى كريم مسلسل “ضد الكسر” ، معتبرة اياها فرصة طيبة للظهور في دراما رمضان بعملين من العيار الثقيل.

وتحدث النجمة اللبنانية عن مشاركتها مؤخرا في أعمال مصرية عربية مثل مسلسل "نمرة اتنين" و " وادي الجن"، وعرضها على المنصات المدفوعة.

حرب أهلية من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.