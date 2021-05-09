إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة تجاه إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة تجاه دولة الاحتلال.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع “تويتر”: “قبل قليل تم رصد اطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تم تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة فقط”.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، باندلاع مواجهات عنيفة بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قرب باب العامود بالقدس.

وذكرت شبكة “سكاي نيوز عربية” أن القوات الإسرائيلية اتجهت إلى إخلاء منطقة باب العامود بعد اشتباكات مع شبان فلسطينيين، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال عمدت إلى نشر مئات من عناصر الشرطة في محيط المسجد الأقصى.