مهيب ورزان في رمضان.. إيمان السيد تتبرع بـ 100 ألف جنيه لجمعية رسالة

حلت الفنانة إيمان السيد، ضيفة على الإعلاميين رزان مغربي ومهيب عبد الهادي في برنامج "مهيب ورزان في رمضان ” المذاع على قناة "إم بي سي مصر".

وتبرعت إيمان السيد، بـ 100 ألف جنيه لجمعية رسالة، خلال مشاركتها في حلقة البرنامج.

وشاركت إيمان السيد في فقرات ترفيهية خلال استضافتها في حلقة اليوم من برنامج “مهيب ورزان في رمضان ”.

وعن سر الإنسجام بينها وبين ياسمين عبد العزيز، قالت: "سر الإنسجام هو صداقتنا الطويلة فضلا عن كون ياسمين جدعة وبتحب كل فريق العمل وبتساعدهم على الخروج بأفضل صورة".



