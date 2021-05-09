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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

موعد عيد الفطر 2021 في مصر وعدد أيام الإجازات

موعد عيد الفطر 2021
موعد عيد الفطر 2021 في مصر

يمنح جميع منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة عيد الفطر 2021 مدفوعة الأجر مدتها 5 أيام بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارا من الأربعاء 12 وحتى الأحد 16 مايو الجاري.


موعد عيد الفطر 2021


أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد ميلاد هلال شهر شــــوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.


وأوضح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد خلال بيان صادر عن المعهد إن الهلال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثـــاء 29 من رمضـــان 1442هـ الموافق11/5/2021م (يوم الرؤية).

موعد عيد الفطر 2021 فلكيا

وأضاف، أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعد داكار بالسنغال، نواكشوط بموريتانيا، ومراكش وفاس بالمغرب.

ونوه إلى أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس في يوم الرؤية في كل من مكة المكرمة والقاهرة بـ 12 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (11– 14 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين (3– 17 دقيقة).

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موعد عيد الفطر 2021 في مصر

وبذلك يكون يوم الأربعـــاء 12/5/2021م هو المتمم لشهــــر رمضـــان 1442هـ  وتكون غــرة شهـــر شــــوال 1442هـ  فلكيـــاً يوم الخميـــس13/5/2021م  (عيد الفطر المبارك ).

موعد رؤية هلال شوال

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أنه سيتم استطلاع هلال شهر شوال يوم الثلاثاء الموافق 29 رمضان 1442هـ الموافق 11-5-2021م.

ذكرت دار الإفتاء، أنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة استطلاع الهلال على التليفزيون المصري في كلمة لمفتي الجمهورية، وكذلك في بث مباشر بعد المغرب بنصف ساعة .

ومن المقرر أن تبث الصفحة الرسمية لموقع صدى البلد، بث مباشر لفعاليات حدث إعلان رؤية هلال شهر شوال 1442 هجرية.

خطبة عيد الفطر المبارك

نشرت وزارة الأوقاف   نص خطبة عيد الفطر المبارك، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وطالبت الوزارة  جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

للإطلاع على نص الخطبة من هنا

كيف تستطلع دار الإفتاء رؤية الهلال ؟

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الحساب الفلكي القطعي لا يمكن أن يعارض الرؤية الصحيحة، فلكل منهما مجاله حيث يهتم الحساب الفلكي بولادة الهلال ومكثه في الأفق بعد غروب الشمس، وكذلك الرؤية تستأنس بالحساب الفلكي في الرد على الشاهد الذي يزعم رؤيته وهو لم يولد أصلًا؛ بمعنى أن الحساب ينفي ولا يثبت.

وأوضح أن الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك والمساحة، وعددها ست لجان، مبثوثة في أنحاء جمهورية مصر العربية في طولها وعرضها، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، وبتعاون كامل من السادة المحافظين لهذه الأماكن التي تتوفر فيها شروط تيسر رصد الهلال.

وأشار إلى أنه لا تعارض مطلقًا بين علم الفلك وبين الشرع المتمثل في الرؤية الشرعية، فالعلمان متكاملان وليسا متعارضين، ولا عجب في ذلك؛ فنحن أمة اقرأ المأمورة بالأخذ بأسباب العلم المادي الدنيوي المفيد للبشرية بمختلف تخصصاته، والمأمورة بالصيام والفطر لرؤيته.

وتابع: والمتتبع لتاريخ المسلمين يجد أن المسلمين قد برعوا في علم الفلك، ومع ذلك لم يستغنوا عن الرؤية الشرعية للأهلة على مدار العصور ليقينهم بالأهمية الشرعية للأهلة، فالأهلة الشرعية يترتب عليها أحكام الحج والعمرة وعِدد النساء وغيرها من الأحكام.

حكم الاحتفال بالعيد

قال الشيخ أحمد ترك أحد علماء الأزهر الشريف، إن الاحتفال بقدوم عيد الفطر سنة عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ، مضيفا "الفرحة مطلوبة".

وأضاف أحمد ترك في حواره في برنامج " المصري أفندي " المذاع على قناة “ المحور ”: " فرحة العيد كانت متواجدة حتى في أثناء الأزمات".

وتابع : "في عهد الرسول كان هناك حروب وتهديدات كثيرة لكن كان يتم الاحتفال بقدوم العيد".

وأكمل أحمد ترك: "النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يحرص على إدخال السرور على نفسه وبيته وعلى الناس".

ولفت إلى أن "الأزمات التي تجعل الإنسان منغلق على نفسه في العيد أمر ليس محببا وعلى المسلمين الفرحة بقدوم العيد".

حكم تأخير زكاة الفطر إلى يوم العيد

قالت  دار الإفتاء، إن  زكاة الفطر هي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان، وقد فرضت في السنة الثانية للهجرة، وهي زكاة أبدان لا زكاة مال، كما أن زكاة الفطر فريضة واجبة؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس: صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين» رواه مسلم.

وأضافت أنها «تجب عن كل مسلم عبد أو حر، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، ويخرجها الإنسان عن نفسه وعمن يعول، وتخرجها الزوجة عن نفسها أو يخرجها عنها زوجها».

 

وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن  الفقهاء اتفقوا على أنه يستحب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ولا مانع شرعًا عند بعض الفقهاء من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، أو تعجيلها من أول دخول رمضان، ويكره تأخيرها لما بعد صلاة العيد، فإن تأخر لا تسقط ويجب إخراجها.

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