ضبط 5597 شيشة وتحرير 3453 محضر عدم ارتداء كمامة وغلق 433 مقهى فى القليوبية

تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملات المكبرة اليومية التي يقوم بها رؤساء المراكز والأحياء؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، خاصة في المقاهي ووسائل المواصلات، والتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، ومتابعة المطاعم والأسواق؛ للتأكد من التزامها بالقرارات الصادرة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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وأكد محافظ القليوبية، أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات؛ للحد من الازدحام والتكدس، مشددا على ضرورة البعد عن التجمعات، ومنع الاختلاط، والحرص على ترك مسافة بين المواطنين؛ للحد من انتشار الفيروس المستجد.



وقال اللواء عبد الحميد الهجان إن الحملات التى شنها رؤساء مجالس المدن والأحياء ونوابهم لمتابعة الإجراءات الاحترازية، أسفرت حتى الآن عن ضبط 5597 شيشة و تحرير 3453 محضر عدم ارتداء كمامة و302 محضر مخالفة قرارات الغلق وغلق 433 مقهى مخالف.

وطالب المحافظ، المواطنين وأصحاب المقاهي والكافيهات، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ حفاظا على سلامتهم، ولعدم تعرضهم للمساءلة القانونية، مشيرا إلى أن المحافظة ستطبق- بمنتهى الحزم- الغرامات الفورية على المخالفين.



من ناحية أخرى أجرى محافظ القليوبية جولة موسعة شملت المرور على مدينة بنها وحي غرب شبرا الخيمة لمتابعة استمرار الأجهزة التنفيذية ، في تنفيذ الحملات ومتابعة القرارات الصادرة عن الدولة بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.



وقال المحافظ المحافظ أنه تم تحرير 377 مخالفة للأفراد والمنشآت بجميع مدن وأحياء المحافظة، خلال المرور على كافة المنشآت الخدمية، ووسائل النقل العام ومواقف السيارات والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، كما تم ضبط 192 شيشة وغلق 34 مقهى وتحرير 34 محضر مخالفة مواعيد الغلق.



واضاف المحافظ ان الحملات أسفرت على مدار الثلاثة أيام الماضية عن ضبط 724 شيشة و تحرير 750 محضر عدم ارتداء كمامة و تحرير 160 محضر مخالفة لقرارات الغلق، وغلق 87 مقهى اعتبارا من يوم الخميس الماضي



وشدد المحافظ على التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية، لتكثيف تنظيم الحملات لمتابعة مدى التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وارتداء المواطنين الكمامات الواقية والحفاظ على مسافات التباعد ونسب الاستيعاب، والقضاء على أي تجمعات من المواطنين



كما اجرى محافظ القليوبية جولة تفقدية تابع من خلالها إزالة المباني المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري بحي غرب شبرا الخيمة وبمدينة الخصوص ومتابعة إنشاء 2200 وحده سكنية كمرحلة أولى بحي شرق شبرا الخيمة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية سكن كل المصريين في إطار العمل على إيقاف النمو العشوائي للمباني داخل تلك المدن الكبرى وعواصم المحافظات.



استهل المحافظ الجولة بمتابعة أعمال إزالة بعض المنازل المتعارضة مع توسعات الطريق الدائري بمدينة الخصوص وغرب شبرا الخيمة، بعد صرف التعويضات المقررة، موجهًا بضرورة الإسراع في تنفيذ إزالات المباني المتعارضة مع أعمال توسعة وتطوير الطريق الدائري، مع سرعة صرف التعويضات المقررة.



واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء 25 عمارة بـ2200 وحدة سكنية، كمرحلة أولى على مساحه 22 فدانا، والمطلين على ثلاث شوارع رئيسية شارع ترعة الشابوي - وشارع الشعراوي - وشارع 15مايو تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتم بدء المشروع بدايه شهر مارس والفترة الزمنية لإنشاء المشروع 18 شهرا.