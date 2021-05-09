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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الياميش بأسهل الخطوات

طريقة عمل الياميش
طريقة عمل الياميش

طريقة عمل الياميش من الوصفات الشهية و اللذيذة التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص طوال شهر رمضان، فيعتبر الياميش من الحلويات الرمضانية التي تتمتع بمذاق شهي، و تتميز طريقة عمل الياميش بأنها تحتوي على قمر الدين و الزبيب و اللوز و غيرها من المكسرات مما يجعله طبق غني بالفوائد الصحية.

 

وهناك العديد و الكثير لـ طريقة عمل الياميش ولكنها تختلف من شيف لأخر بعد إضافة النكهات و اللمسات المختلفة على الوصف.


طريقة عمل ياميش رمضان للشيف حسن


مقادير ياميش رمضان 
كوب من  البلح الجاف
ربع كوب  من المشمش المجفف
ربع كوب من التين الجاف
ربع كوب منن البرقوق الجاف
ثلاث أكواب من اللبن السائل
ملعقة واحدة كبيرة من السكر الأبيض 
2 ملعقة  كبيرة من المسكرات  : 
اللوز 
الفستق 
الكاجو 
الزبيب 
جوز الهند الناعم

 


طريقة تحضير ياميش رمضان للشيف حسن


-قومي بتقسيم حبات التمر والمشمش والبرقوق والتين إلى قطع صغيرة .
-ثم نخلط قطع التمر مع كمية مناسبة من الماء ونتركه فى مكان بعيد لمدة ست ساعات أو ليلة كاملة.
- ثم نخلط قطع المشمش والبرقوق والتين مع كمية مناسبة من الماء ونتركها  لمدة 4 ساعات
- ثم نضيف خليط التمر والماء إلى النار المتوسطة لمدة خمسة دقائق فقط 
- نضع خليط الفواكه المجففه  مع الماء إلى النار لمدة ثلاث دقائق فقط، ثم نزيل الخليط من على النار ونضعهم فى مكان بعيد حتى تبرد.
-نزيل قطع التمر من الماء، ثم نوزع ماء نقع التمر فى الأكواب 
-نزيل قطع المشمش والتين والبرقوق من الماء، ثم نضع ماء النقع فى إناء عميق ثم نضع معه ملعقة أو ملعقتين من السكر الأبيض ثم نقلب السكر بشكل جيد حتى يذوب.
- نوزع الماء فى الأكواب مع ماء نقع التمر ويجب الحرص على ملئ الكاسات إلى الثلث أو الربع فقط بماء النقع.
-نوزع اللبن فى الكاسات.
-ندخل الكاسات إلى الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.
-نخرج الكاسات من الثلاجة ثم نضع على السطح القليل من المكسرات أو الزبيب أو جوز الهند الناعم ثم نقدم المشروب.

 

 

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