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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الكويت.. البورصة تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

بورصة الكويت- صورة
بورصة الكويت- صورة أرشيفية

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام بمقدار 6ر15 نقطة، ليصل مستوى 1ر6268 نقطة بنسبة صعود بلغت 25ر0 في المئة.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة 584 مليون سهم، بقيمة إجمالية 83 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 16859 صفقة نقدية.

 

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وصعد مؤشر السوق الرئيس ما نسبته 44ر0 في المئة، ما يعادل 7ر22 نقطة، ليبلغ مستوى 46ر5249 نقطة، من خلال كمية أسهم بلغت 8ر431 مليون سهم، تمت عبر 11811 صفقة نقدية بقيمة 37 مليون دينار كويتي.


وحقق مؤشر السوق الأول 7ر12 نقطة، ليبلغ مستوى 79ر6793 نقطة، بنسبة صعود بلغت 19ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر152 مليون سهم، تمت عبر 5048 صفقة بقيمة 8ر45 مليون دينار.

بورصة الكويت مؤشر السوق العام الأسهم المتداولة اقتصاد الكويت دينار كويتي

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