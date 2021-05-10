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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خطة النواب تناقش مشروع موازنة هيئة التامين الصحي الشامل.. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الخطة والموازنة إجتماعها اليوم الإثنين برئاسة النائب فخري الفقي، حيث تناقش مشروع موازنة هيئة التأمين الصحي الشامل  للسنة المالية 2021/2022، كما تناقش مشروع موازنة  وزارة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف المصرية وكذلك موازنة هيئة الأبنية التعليمية للسنة المالية 2021/2022.

لجنة الشباب والرياضة

فيما تناقش لجنة الشباب والرياضة، برئاسة النائب محمود حسين، أخذ الموافقة النهائية عن تقرير الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة لمحافظتي البحيرة والإسكندرية في الفترة من 3 الى 6 إبريل 2021، وطلبات الإحاطة المقدمة من السادة:
-  النائب/ درويش مرعي، بشأن توقف العمل في ملعب نادي القناطر الخيرية.
-  النائب/ محسن أبو سمنة، بشأن عدم استكمال الأعمال الانشائية لنادي العبور الرياضي بقرية قصر رشوان - طامية - الفيوم.
-  النائب/ محمد نجيب خالد، بشأن تأخر تنفيذ مقار بعض مراكز الشباب بمركز منية النصر.


ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان أمس ، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون شروط شغل الوظائف العامة ، والتي تقضي بفصل متعاطي المخدرات.

ومن المقرر أن يستكمل البرلمان، الانعقاد ، لاستكمال مناقشة ما ورد في جدول الأعمال.

يذكر أن المجلس أرجأ الموافقة النهائية على مشروع قانون الوظائف العامة في شأن فصل متعاطي المخدرات لجلسة قادمة.

ويستكمل المجلس اليوم  جدول الأعمال، من تعديل قانون العقوبات في شأن منع التصوير بالمحاكم أثناء نظر القضايا الجنائية.

موازنة هيئة التأمين الصحي المالية التامين الصحي الشامل الشباب والرياضة التأمين الصحي لجنة الخطة والموازنة محمود حسين

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