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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة بنها يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل وممشى أهل مصر..صور

صدى البلد

قام المهندس علي عبدالستار رئيس مدينة ومركز بنها  بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير كورنيش النيل ببنها وممشى أهل مصر.

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وجاءت الجولة فى إطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية باستمرار المتابعة اليومية لأعمال التطوير المقامة بالعاصمة ورفع كافة المعوقات الموجودة وحلها.


وتابع “عبدالستار” تركيب مقاعد جلوس وبرجولات وأشجار وزراعة وتجميل وأماكن مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك فى إطار إعادة الوجه الحضاري للعاصمة وإضفاء اللمسة الجمالية والظهور بالمظهر اللائق وتسليم الممشى علي أعلي مستوي من الكفاءة والخدمات العامة للمواطنين.


وكان اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية قد أجرى أعمال مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها، حيث تم الانتهاء من أعمال التخطيط المروري لشوارع كورنيش النيل ومسجد ناصر و٨، وذلك وفقا لأحدث المواصفات والمعايير الخاصة بالطرق.


وقال المحافظ إن أعمال التخطيط تأتي في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري للعاصمة بنها، ويتضمن أماكن عبور المشاة والحارات المرورية وأماكن الانتظار.


يذكر أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ ٤٥ مليون جنيه ويتضمن عناصر انشائية وجمالية ومسطحات خضراء واماكن لذوي الهمم بما يليق بأبناء العاصمة بنها، كما أن كل الأعمال الاستشارية الخاصة بالمشروع تتم تحت إشراف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومديرية الطرق والتطوير الحضري بالمحافظة.


يأتي هذا ضمن مخطط تطوير مدينة بنها والذي تم إعداده بتوجيهات من المحافظ وسيعمل على إبراز الوجه الحضاري اللائق للعاصمة.


من ناحية أخرى أعلنت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية أن إجمالي من حصلوا على لقاح كورونا بمنافذ المحافظة بدء التطعيم وحتي الآن بلغ 14726 مواطنا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح و3356 تلقوا الجرعة الثانية.


وحصل 5325 على الجرعة الأولى، و1279 على الثانية بمستشفى كفر شكر المركزي، و4550 جرعة أولى و864 جرعة ثانية بمركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، 4851 جرعة أولى، و1213 جرعة ثانية بمركز طبي حجازي بشبرا الخيمة.


من ناحية أخرى سجلت محافظة القليوبية خلال الـ24 ساعة الماضية 62 حالة إصابة كورونا من داخل المحافظة بجانب 9 حالات من خارجها وفق بيانات مديرية الصحة.


وسجل مركز ومدينة بنها أعلى نسبة إصابة بتسجيل 23 حالة ثم مركز كفر شكر بـ 12 حالة وقليوب 8 حالات، والخانكة 7 حالات، وشبرا غرب 3 حالات، والقناطر حالتين، وشبين القناطر، وشبرا شرق حالة واحدة بينما سجلت العبور وقها صفر إصابات ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة حتى الآن إلى 16107 حالة.

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