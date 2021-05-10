عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

4 جرحى جراء حادث طعن في نيوزيلندا

نيوزيلندا
نيوزيلندا

أصيب 4 أشخاص على الأقل، اليوم الاثنين، في هجوم طعن بأحد المحلات التجارية، في نيوزيلندا.

ووفقًا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، طعن مسلح 4 أشخاص على الأقل، 3 منهم في حالة حرجة، بعد هجوم على سوبر ماركت كونت داون، في وسط دنيدن في ساوث آيلاند.

نيوزيلندا تعلق دخول القادمين من الهند بشكل مؤقت بسبب فيروس كورونا

بلينكن: أمريكا تدين جميع صور الإرهاب في ذكرى هجمات نيوزيلندا

وقالت السلطات إن شخصا اعتقل على إثر حادث الطعن.

من جانبها، قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، إن الدافع وراء الهجوم غير واضح، لكنها استبعدت فرضية العمل الإرهابي.

وأوضحت أرديرن للصحفيين: "في هذه المرحلة، ليس هناك ما يشير من وجهة نظر السلطات الأمنية إلى أن هذا الهجوم يعتبر عمل إرهابي محلي".

وتعد حوادث العنف والطعن الجماعي نادرة في نيوزيلندا، لكن البلاد شهدت في عام 2019، أكبر هجوم والذي كان في مسجدين بكرايستشيرش، حيث فتح المنفذ النار على المصلين ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصًا.

ووصف قائد شرطة المنطقة بول باشام، حادث اليوم الاثنين بأنه "هجوم عشوائي"، مؤكدا أن هناك عدد من المتسوقين منعوا المهاجم من طعن المزيد.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الجرحى الأربعة هم من موظفي السوبر ماركت والعملاء.

نيوزيلندا هجوم طعن طعن رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن

موضوعات متعلقة

إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن حادث منشأة نطنز الإيرانية

فيديو جراف .. تفاصيل مثيرة فى خطف وقتل الطفلة ريماس بالدقهلية

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: لِقاء الشَرْقِ والغَرْبْ بَيْن جوتَه وحافِظْ الشيرازي (2-2)

مقتل مصري طعنا خلال مشاجرة في الكويت

ترشيحاتنا

رئيس البرلمان يشدد على ضرورة اتباع المواطنين للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

ارتفاع مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الاثنين

بيراميدز يفقد سامي وفتحي في مواجهة الإنتاج.. تفاصيل

مصطفى بكري يهاجم اقتحام الاحتلال الإسرائيلى للمسجد الأقصى

الوقت ينفذ.. ألمانيا تحذر من تأخر استعادة الاتفاق النووي الإيراني

الاتحاد السكندري .. حسام حسن يثير الجدل بشأن رزاق سيسيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل إقامتها بساعات

دواء وليس لقاحا..هاني الناظر: علاج جديد يخلصنا من فيروس كورونا اللعين

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

بث مباشر لـ سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

السعودية.. هذا هو العدد المسموح به للتجمعات في العيد

مازالت فى المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز| خاص

بينها مصر .. السعودية تعلن عودة الرحلات مع 43 وجهة دولية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات سيارات مبادرة الإحلال الأكثر إقبالا .. صور

بسبب الطقس الحار.. شاهد لحظة تفحم سيارة جيب شيروكي على طريق الكريمات.. فيديو

لمسته قاتلة.. شاهد شاب يلعق أخطر مخلوق بحري سام دون وعي|بالصور

يمكنها رفع فيل.. شاهد عجوز 71 عامًا تحطم الأرقام القياسية في رفع الأثقال|بالصور

فيديو

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

بسبب الطقس الحار.. شاهد لحظة تفحم سيارة جيب شيروكي على طريق الكريمات.. فيديو

يغيب حتى نهاية الموسم.. تطورات إصابة مصطفى محمد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. كيف أصبح أشرف السعد مليارديرًا؟

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: العقيدة اساسخ العبادات، والمعاملات ثمرة لهما

ليلي زيدان تكتب: فن إغتصاب العقول

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ