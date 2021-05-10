4 جرحى جراء حادث طعن في نيوزيلندا

أصيب 4 أشخاص على الأقل، اليوم الاثنين، في هجوم طعن بأحد المحلات التجارية، في نيوزيلندا.

ووفقًا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، طعن مسلح 4 أشخاص على الأقل، 3 منهم في حالة حرجة، بعد هجوم على سوبر ماركت كونت داون، في وسط دنيدن في ساوث آيلاند.

وقالت السلطات إن شخصا اعتقل على إثر حادث الطعن.

من جانبها، قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، إن الدافع وراء الهجوم غير واضح، لكنها استبعدت فرضية العمل الإرهابي.

وأوضحت أرديرن للصحفيين: "في هذه المرحلة، ليس هناك ما يشير من وجهة نظر السلطات الأمنية إلى أن هذا الهجوم يعتبر عمل إرهابي محلي".

وتعد حوادث العنف والطعن الجماعي نادرة في نيوزيلندا، لكن البلاد شهدت في عام 2019، أكبر هجوم والذي كان في مسجدين بكرايستشيرش، حيث فتح المنفذ النار على المصلين ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصًا.

ووصف قائد شرطة المنطقة بول باشام، حادث اليوم الاثنين بأنه "هجوم عشوائي"، مؤكدا أن هناك عدد من المتسوقين منعوا المهاجم من طعن المزيد.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الجرحى الأربعة هم من موظفي السوبر ماركت والعملاء.