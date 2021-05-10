مارسيلو يعادل رقم روبرتو كارلوس مع ريال مدريد

استطاع البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر ريال مدريد، أن يعادل رقم مواطنه روبرتو كارلوس أسطورة الميرينجي السابق، في قائمة أكثر اللاعبين الأجانب خوضًا للمباريات مع الريال.



وقال الموقع الرسمي لريال مدريد في تقرير نشره، أن مارسيلو يواصل صناعة التاريخ في ريال مدريد، حيث خاض مع الميرنجي ضد إشبيلية في دي ستيفانو، مباراته رقم 527 كلاعبٍ في ريال مدريد وعادل الرقم القياسي لروبرتو كارلوس بصفته ثاني لاعب أجنبي بأكبر عدد من المباريات الرسمية في النادي، لا يتقدمه في هذا التصنيف سوى بنزيمة مع 556 مباراة.

سجل مارسيلو 38 هدفاً في تلك المباريات وحقق 358 انتصاراً. على صعيد المسابقات، جاءت مبارياته موزعة على الشكل التالي: الدوري (373)، دوري أبطال أوروبا (99)، كأس الملك (34)، كأس العالم للأندية (8)، كأس السوبر الأوروبي (4) وكأس السوبر الإسباني (9). وصل المدافع إلى ريال مدريد في صيف 2006 ويخوض موسمه الـ15 بقميص المدريديستا. حقق اللاعب سجل ألقاب مذهل مع النادي يشمل: دوري أبطال أوروبا (4)، كأس العالم للأندية (4)، كأس السوبر الأوروبي (3)، الليغا (5)، كأس الملك (2) وكأس السوبر الإسباني (4).

وأوضح الموقع الرسمي، أن بنزيما أكثر أجنبي خوضًا للمباريات ويليه مارسيلو وروبرتو كارلوس، وكريستيانو رونالدو (438)، ألفريدو دي ستيفانو (396) ومودريتش (388).

أما على صعيد اللاعبين الأجانب الأكثر تحقيقاً للانتصارات، فإن بنزيما يتصدر أيضاً الترتيب، ويليه مارسيلو (358)، كريستيانو رونالدو (316) وروبرتو كارلوس (301).

