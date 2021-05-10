الكويت تطلب عقد جلسة طارئة للاتحاد البرلماني العربي

باريس تشعر بالقلق من أحداث القدس

طالبت الكويت بعقد جلسة طارئة للاتحاد البرلماني العربي بسبب أحداث القدس، وفقا لما ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وأرسل رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم طلبًا لعقد جلسة طارئة للاتحاد البرلماني العربي بأسرع وقت ممكن لبحث انتهاكات إسرائيل ضد الحرم القدسي الشريف وعمليات الترحيل في حي الشيخ جرّاح، الذي يسعى المستوطنون لإخراج أهله منه بالقوة وفق مزاعم يسوقونها بدعمٍ من حكومة الإحتلال.



وأرسل الغانم طلبه إلى الاتحاد البرلماني العربي لعقد الجلسة الطارئة واتخاذ موقف حاسم اتجاه الاحداث المشتعلة.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه القدس الشرقية المحلتة، اشتباكات ليلية خلال شهر رمضان بين الفلسطينيين من جانب والشرطة الإسرائيلية والمستوطنين من جانب آخر، في محاولة من سلطات الإحتلال فرض شروطها على الفلسطينيين.

كانت الشرارة التي فجرت الأحداث أكثر بالإضافة إلى محاولات اخراج الفلسطينيين من حي الشيخ جراح، هي أنها جاءت بعد محاولات منع القوات الإسرائيلية الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وفرض قيود كثيرة على المصلين.

وتنظر المحكمة العليا الإسرائيلية فيما إذا كان سيتم طرد أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح، ومنح تلك المنازل لمستوطنين إسرائيليين أم لا.



ويتزامن ذلك مع إدانات دولية ودعوات للتهدئة للجانب الإسرائيلي الذي أشعل الأحداث، حيث طالبت الأمم المتحدة بالتهدئة.

كما طالبت الحكومة الفرنسية بذلك، وقالت إنها تشعر بــ"قلق من التصعيد في القدس وندعو جميع الأطراف للتهدئة".