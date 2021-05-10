بولاق الدكرور "عطشانة" | انقطاع مياه الشرب طوال أسبوع.. والأهالي: إحنا بنموت بالبطيء

سيطرت حالة من الغضب والقلق، على أهالي حي بولاق الدكرور ومنطقة صفط اللبن في الجيزة بسبب انقطاع مياه الشرب لمدة أسبوع دون معرفة السبب.

واستغاث الأهالي، بمحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد من أجل إنهاء معاناتهم اليومية بسبب عدم وجود مياه الشرب لمدة أسبوع خاصة في هذه الأيام التي تشهدها أنحاء الجمهورية بسبب شدة الحرارة وبداية فصل الصيف .

وتسأل الأهالي عن السبب الحقيقي وراء انقطاع مياه الشرب وعدم وصولها إليهم في ظل ارتفاع درجة الحرارة وعدم قدرتهم على القيام باحتياجاتهم اليومية والضرورية .

فيما دفعت شركة مياه الشرب بالجيزة، بالسيارات المحملة بمياه الشرب لتغطية احتياجات المواطنين، ولكن اشتكى المواطنون من عقبة عدد السيارات وعدم مقدرتها على تغطية كل المناطق بسبب المساحة الكبيرة لحي بولاق الدكرور وعدد المواطنين الكبير .

وأطلق الأهالي مناشدات عبر مواقع التواصل الإجتماعي من أجل إنهاء معاناتهم وسرعة عودة مياه الشرب .